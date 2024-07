Tennis bei Olympia Zverevs Mission Titelverteidigung startet gegen Munar Stand: 25.07.2024 12:14 Uhr

Am Wochenende startet bei den Olympischen Spielen in Paris der Tenniswettbewerb. Titelverteidiger Alexander Zverev geht den großen Namen zunächst aus dem Weg.

Alexander Zverev startet seinen Weg zu einem möglichen zweiten Olympiasieg gegen den Spanier Jaume Munar. Das ergab die Auslosung für das Turnier in Paris am Donnerstag (25.07.2024). Gespielt wird auf der Anlage Stade Roland Garros, auf der auch die traditionsreichen French Open stattfinden.

Die großen Namen warten ab dem Viertelfinale

Zverev hat eine machbare Auslosung erwischt. Der erste größere Brocken würde auf den 27 Jahre alten Titelverteidiger mit Taylor Fritz im Viertelfinale warten. Gegen den US-Amerikaner hatte Zverev das Achtelfinale von Wimbledon verloren. Neben Deutschlands aktuell bestem Tennisspieler gilt vor allem der aktuelle French-Open- und Wimbledon-Gewinner Carlos Alcaraz als heißester Goldanwärter. Der Spanier, der auch im Doppel mit Rafael Nadal antritt, startet gegen Hady Habib aus dem Libanon in sein erstes olympisches Turnier.

Serbiens Tennis-Idol Novak Djokovic beginnt seine Jagd nach dem ihm noch fehlenden letzten großen Titel mit einem Duell gegen Matthew Ebden aus Australien und könnte im Halbfinale - wie schon vor drei Jahren in Tokio - auf Zverev treffen. In Runde zwei wartet auf Djokovic das Duell mit seinem langjährigen Rivalen Rafael Nadal, sollte der Sandplatzspezialist seine Auftakthürde meistern. Der zweimalige Olympiasieger Andy Murray aus Großbritannien hatte sich kurz vor der Auslosung aus dem Einzelwettbewerb zurückgezogen und tritt nur im Doppel an.

Die Auftaktbegegnungen der deutschen Männer in der Übersicht



Alexander Zverev - Jaume Munar (Spanien)

Jan-Lennard Struff - Alex De Minaur (Australien)

Dominik Koepfer - Milos Raonic (Kanada)

Maximilian Marterer - Dusan Lajovic (Serbien)

In den Doppeln treten Struff/Koepfer gegen die Kroaten Nikola Metic und Mate Pavic an. Die Auftakthürde der Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz hat es in sich. Sie müssen sich gegen die neutralen Athleten Daniil Medvedev und Roman Safiullin behaupten.

Kerber führt die deutschen Frauen an

Wie bei den Männern haben auch die deutschen Frauen vier Quotenplätze für das Einzel. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber bekommt es bei ihrem letzten Turnier nach dem angekündigten Rücktritt in der ersten Runde mit der ehemaligen Weltranglisten-Ersten Naomi Osaka aus Japan zu tun. "Ich bin keine Spielerin, die in den letzten Wochen Glück mit der Auslosung hat. Aber am Ende habe ich jetzt nichts auch mehr zu verlieren", sagte Kerber der Deutschen Presse-Agentur: "Ich freue mich auf das Match und auf das Turnier. Ich werde es so gut es geht genießen."

Laura Siegemund startet gegen die an Nummer acht gesetzte US-Amerikanerin Danielle Collins ins olympische Turnier. Tatjana Maria muss gegen Maria Lourdes Carle aus Argentinien und Tamara Korpatsch gegen Wang Xinyu (China) ran.

Die Auftaktbegegnungen der deutschen Frauen in der Übersicht



Angelique Kerber - Naomi Osaka (Japan)

Laura Siegemund - Danielle Collins (USA)

Tatjana Maria - Maria Lourdes Carle (Argentinien)

Tamara Korpatsch - Wang Xinyu (China)

Im Doppel startet Kerber gemeinsam mit Siegemund und wird zum Auftakt auf die Britinnen Katie Boulter und Heather Watson treffen. Maria und Korpatsch müssen sich in Runde eins gegen das Duo Maria Lourdes Carle/Nadia Podoroska aus Argentinien behaupten. Somit kommt es für Maria in beiden Wettbewerben zu einem Aufeinandertreffen mit Carle.

Einige große Namen fehlen bei den Männern

Nicht in den Kampf um Olympiagold eingreifen wird Italiens Überflieger Jannik Sinner. Die Nummer 1 der Weltrangliste hat seinen Start kurzfristig krankheitsbedingt absagen müssen. Grund sei eine Mandelentzündung, er fühle sich "nicht gut", teilte der 22-Jährige über Instagram mit. Mit dem Dänen Holger Rune musste ein zweiter hochgehandelter Spieler seinen Start wegen "medizinischen Empfehlungen" absagen.