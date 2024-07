Anna Janßen/Maximilian Ulbrich Luftgewehr-Duo verpasst Olympia-Traumstart für deutsches Team knapp Stand: 27.07.2024 11:00 Uhr

Im Mixed-Wettbewerb mit dem Luftgewehr sind die Sportschützten Anna Janßen und Maximilian Ulbrich auf dem vierten Platz gelandet. Sie verloren das kleine Finale gegen Kasachstan.

Mit 5:17 Punkten unterlagen sie im Duell um Bronze am Samstagmorgen (27.07.2024) im Centre de Tir in Chateauroux. So ging die Medaille an Alexandra Le und Islam Satpajew.

Krimi in der Qualifikation

In der Qualifikation im Schießzentrum drei Autostunden südlich von Paris hatten Janßen/Ulbrich den vierten Platz belegt und so den Einzug ins kleine Finale geschafft. In der spannenden Ausscheidung lag das deutsche Duo bei seiner Olympia-Premiere mit 629,7 Ringen ganz knapp vor Norwegen (629,6).

"Wir haben bis zum letzten Moment bei Maxi Ulbrich mitgefiebert", sagte Gewehr-Bundestrainer Achim Veelmann der Sportschau: "Wie war es früher bei Boris Becker? Er konnte schon einen Matchball gegen sich haben und wir konnten immer noch auf ihn setzen." Es sei Ulbrichs Stärke, "dass er hintenraus unter Zeitdruck optimal arbeiten kann."

Gold-Duell zwischen China und Südkorea

Um Gold schießen China und Südkorea. Sie erreichten das Finale mit 631,4 (Südkorea) und 632,2 Ringen (China).