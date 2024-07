Olympia 2024 in Paris Verdreckte Seine - Wird der Triathlon zum Duathlon? Stand: 03.07.2024 16:39 Uhr

Bleibt die Seine zu verdreckt, könnte das Schwimmen beim olympischen Triathlon in Paris ausfallen. Für die Freiwasser-Wettbewerbe nennt IOC-Präsident Bach eine Alternative.

Mehrfach ist das Flusswasser in der französischen Hauptstadt bei Qualitätsprüfungen durchgefallen, zuletzt am Freitag (28.06.2024). Sollte dies so bleiben und sollte der Pegel weiterhin hoch bleiben, hat dies Konsequenzen für die Eröffnungsfeier, das Freiwasserschwimmen und vor allem für den Triathlon.

"Es gibt im Triathlon die Regel, dass man dann einen Duathlon macht, ohne Schwimmen", sagte Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), am Dienstag (03.07.2024) dem WDR. "Das müssen wir so dann hinnehmen, obwohl es da auch andere Ideen gäbe, wie man das machen könnte, aber das ist nun mal die Regel, auf die sich die Athleten eingerichtet haben."

Bereits die Triathlon-Test-Wettkämpfe im August 2023 waren wegen der schlechten Wasserqualität als Duathlons ausgetragen worden. Dabei standen zwei Laufstrecken von 0,9 km und 1,8 km sowie 5,8 km Radfahren auf dem Programm.

Freiwasserschwimmen möglicherweise im Ruderbecken

Im Freiwasserschwimmen gebe es andere Möglichkeiten, sagte Bach am Rande des CHIO in Aachen. "Hier käme auch das Ruderbecken in Betracht."

Bach gab sich aber zuversichtlich, dass sich die Wasserqualität der Seine noch bessert. "Das Problem war der Regen, weil dann die Becken das Wasser nicht mehr fassen und verarbeiten können. Jetzt war es trocken. Wenn es diese Woche trocken bleibt, können wir vielleicht am Freitag schon mit guten Nachrichten rechnen. Aber es ist ja auch noch zwei Wochen Zeit."

Teure Maßnahmen für bessere Wasserqualität

Im Großraum Paris war mit Blick auf die Spiele rund 1,4 Milliarden Euro in Kläranlagen und das Abwassersystem investiert worden, um die prestigeträchtigen Schwimmwettkämpfe vor Pariser Kulisse zu ermöglichen.

Während heftiger Regenfälle kam in der untersuchten vorletzten Juniwoche erstmals ein rund 90 Millionen Euro teures Rückhaltebecken zum Einsatz. Dieses kann bei Starkregen das bisher bei solchen Wetterlagen praktizierte Einleiten von Abwasser in die Seine verhindern.

Dennoch ist die Belastung mit Krankheitserregern weiterhin zu hoch. Bei höheren Temperaturen und einem niedrigeren Wasserstand würden diese Erreger im Wasser schneller abgebaut, teilten Stadt und Region mit.

Folgen auch für die Eröffnungsfeier möglich

Der aktuell hohe Wasserstand des Flusses und die deshalb erhöhte Fließgeschwindigkeit bringt auch die Eröffnungszeremonie der Spiele in Gefahr, wie die Zeitung "Libération" berichtete. Geplant ist eigentlich, dass die Eröffnung der Spiele erstmals in ihrer Geschichte nicht in einem Stadion, sondern im Herzen der Austragungsstadt organisiert wird.

Rund 160 Boote sollen die Mannschaften am 26. Juli mit mehreren tausend Athleten auf einer sechs Kilometer langen Strecke über die Seine entlang der schönsten Sehenswürdigkeiten von der Pont d'Austerlitz bis zum Trocadéro bringen. Bei einer erhöhten Fließgeschwindigkeit würden die Boote für die Strecke allerdings 15 Minuten weniger als vorgesehen benötigen und die auf die Sekunde berechnete Ablaufplanung durcheinanderbringen, schrieb "Libération".