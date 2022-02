Zehn weitere Corona-Fälle bei Winterspielen in Peking

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking sind zehn weitere Beteiligte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Organisatoren am Sonntag (06.02.2022) mitteilten, wurden die Infizierten, unter denen sich auch sechs Athleten oder Teammitglieder befinden, unter über 72.000 am Vortag durchgeführten Corona-Tests entdeckt.

Aus für australische Curler

Zu den positiv Getesteten gehört auch die australische Curlerin Tahli Gill. Die Auswirkungen sind bitter. Gill kann mit ihrem Partner Dean Hewitt nicht mehr zu den für Sonntag angesetzten Vorrundenspielen gegen die Schweiz und Kanada antreten. Damit ist Olympia für sie vorbei.