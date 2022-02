Sportschau-Moderator Michael Antwerpes fällt aus

Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking finden ohne Sportschau-Moderator Michael Antwerpes statt, er wurde vor dem Abflug positiv auf das Coronavirus getestet.

Antwerpes war an einer gemeinsamen Außenposition von ARD und ZDF im Internationalen Broadcastcenter in den Bergen als Hauptmoderator vorgesehen. Für Ihn begrüßt nun Markus Othmer die Zuschauer in der ARD-Sportschau vor Ort.

Auch Lea Wagner fällt aus

Bereits vor Antwerpes musste Moderatorin Lea Wagner die Olympiateilnahme im Sportschau-Team wegen einer Virusinfektion absagen. Mit Claus Lufen befindet sich ein weitere Sportschau-Moderator nach potiviem Coronabefund bei der Einreise derzeit im Quarantänehotel.