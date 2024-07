Tennis Mission Gold - Zverev zieht souverän in zweite Runde ein Stand: 29.07.2024 08:24 Uhr

Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev hat am Sonntag (28.07.2024) den ersten Schritt auf dem Weg zur erhofften zweiten Goldmedaille im Tennis gemacht. Für drei deutsche Spielerinnen ist das Olympia-Turnier dagegen bereits zu Ende.

Zverev setzte sich in zwei Sätzen gegen Jaume Munar aus Spanien durch. Auch Dominik Koepfer, Maximilian Marterer und Jan-Lennard Struff stehen in Runde zwei. Für Tatjana Maria, Tamara Korpatsch und Laura Siegemund kam das Olympia-Aus dagegen in Runde eins.

Zverev, der bei seiner Olympia-Premiere in Tokio vor drei Jahren Gold gewonnen hatte, wurde in seinem ersten Match auf dem Court Philippe Chatrier seiner Favoritenrolle gerecht: Gegen den Weltranglisten-85. verwandelte Zverev nach rund 80 Minuten Spielzeit seinen zweiten Matchball zum 6:2, 6:2. Zweiter Gegner wird Thomas Machac sein. Auf den Tschechen trifft Zverev zuvor auch im Mixed-Wettbewerb an der Seite von Siegemund.

" Es war ein guter Auftakt. Von mir aus gesehen war es ein gutes Match. Vielleicht hat er nicht sein bestes Tennis gespielt ", bilanzierte Zverev. Anfang Juni hatte der 27-Jährige in Roland Garros das Finale der French Open gegen Munars Landsmann Carlos Alcaraz verloren. Ein Grund mehr für Zverev, es bei Olympia wieder ins Endspiel zu schaffen - und es dort dann besser zu machen als zuletzt.

Zverevs Knie noch nicht wieder bei "100 Prozent"

Anders als noch bei seinem Olympia-Vorbereitungsauftritt in Hamburg trat Zverev auf dem Court Philipp-Chatrier ohne Bandage am Knie an. Es sei aber noch nicht " zu 100 Prozent " wieder in Ordnung.

" Eine Fraktur im Knochen dauert sechs Wochen. Das wird auch so bleiben. Ich bin kein Supermensch wie manch andere bei uns auf der Tour ", erklärte er. " Aber ich habe definitiv weniger Schmerzen, ich habe definitiv weniger Probleme und das Gefühl, ich kann mich frei bewegen. Das ist auf einem guten Weg ".

Auch Marterer und Koepfer in Runde zwei

Deutlich mehr Mühe als Zverev hatte in seinem Auftaktmatch Maximilian Marterer, der erstmals bei Olympischen Spielen dabei ist. Er besiegte den Serben Lajovic in drei Sätzen 6:3, 6:7, 6:3. In der nächsten Runde spielt der Nürnberger gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime.

Dominik Koepfer (Furtwangen) entschied am späten Sonntagabend ein regelrechtes Marathon-Match mit drei Tie Breaks für sich: Gegen Milos Raonic aus Kanada gewann er 6:7, 7:6, 7:6. Er trifft am Montag (29.07.2024) in der nächsten Runde auf Matteo Arnaldi aus Italien.

Struff bekam neuen Gegner

Glück hatte Jan-Lennard Struff (Warstein). Kurz vor seinem Einzelauftakt zog sein ursprünglicher Gegner, der Australier Alex de Minaur, verletzungsbedingt zurück. Mit dem nachgerückten portugiesischen Doppelspezialisten Francisco Cabral erwischte Struff das deutlich leichtere Los. Der 34-Jährige setzte sich souverän mit 6:2, 6:2 durch. Nächster Gegner für den Deutschen ist der Franzose Corentin Moutet.

Das an Nummer zwei gesetzte deutsche Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz (Coburg/Frankfurt am Main) besiegte das Duo Daniil Medwedew/Roman Safiullin 6:4, 6:4.

Maria verliert ohne Spielgewinn - Aus auch für Korpatsch

Tatjana Maria (Bad Saulgau) fing sich in Paris eine empfindliche Niederlage ein. Die 36-Jährige unterlag in ihrem Erstrundenmatch der Argentinierin Maria Carle 0:6, 0:6. Ganze 61 Minuten dauerte die Partie gegen die zwölf Jahre jüngere Gegnerin.

Auch für Tamara Korpatsch war der Traum von einem positiven Turnierverlauf schon in der ersten Runde ausgeträumt. Die Hamburgerin unterlag der dominanten Chinesin Wang Xinyu 2:6, 1:6. Maria und Korpatsch bleibt an der Seine noch das gemeinsame Doppel. Dort werden sie in Runde eins erneut Marias Kontrahentin Carle gegenüberstehen, die mit Nadia Podoroska an den Start geht.

"Nichts riskieren" - Siegemund gibt auf

Laura Siegemund gab ihr Auftaktmatch mit Tränen in den Augen auf. Die 36-Jährige lag mit 3:6 und 0:2 gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins zurück, als sie die schwere Entscheidung traf, nicht mehr weiterzuspielen. "Ich habe jetzt schon eine Weile mit dem Fußgelenk Probleme und gemerkt, es ist nicht gut", sagte die Metzingerin im Anschluss: "Ich habe entschieden, nichts zu riskieren." Das Doppel mit Kerber und das Mixed mit Alexander Zverev besitzen für die Schwäbin "absolute Priorität".

Am Samstag hatte Angelique Kerber aus Kiel beim letzten Turnier ihrer Karriere überzeugend die zweite Runde erreicht. Ihrer Gegnerin dort wird am Montag (29.07.2024) Jaqueline Cristian aus Rumänien sein.

Murray macht es spannend

Der zweimalige Wimbledonsieger Andy Murray hat das Ende seiner Karriere hinausgezögert. Der britische Tennisprofi wehrte mit seinem Doppelpartner Dan Evans im Match-Tiebreak gegen das japanische Duo Taro Daniel und Kei Nishikori fünf Matchbälle ab und behauptete sich 2:6, 7:6 (7:5), 11:9.

Der 37-jährige Murray hatte zuvor bestätigt, dass die Sommerspiele in Frankreich der Abschluss seiner Tennis-Laufbahn sein werden. 2012 und 2016 hatte er jeweils im Einzel Olympia-Gold gewonnen. In Paris verzichtet der Schotte auf einen Start im Einzel.