Tennis bei Olympia Stark in Roland Garros - Kerber schlägt Osaka Stand: 27.07.2024 23:11 Uhr

Angelique Kerber ist noch nicht fertig in Paris: Beim olympischen Tennisturnier bezwang sie dank einer starken Vorstellung Naomi Osaka. Die großen Favoriten auf die Tennis-Goldmedaille, Novak Djokovic und Carlos Alcaraz, sind derweil mit dominanten Auftritten ins Turnier gestartet. Auch die Weltranglistenerste Iga Swiatek setzte ihren Siegeszug in Roland Garros souverän fort.

Angelique Kerber warf den Zuschauern Handküsse zu und bejubelte im Flutlicht von Paris ihren Auftaktsieg. Die 36-Jährige hat mit einer Glanzleistung die zweite Runde des Olympia-Turniers erreicht und das Ende ihrer Einzel-Karriere damit um zumindest ein Spiel verschoben. Kerber besiegte im Duell zweier früherer Weltranglistenerster die Japanerin Naomi Osaka am späten Samstagabend 7:5, 6:3 und zeigte dabei phasenweise begeisterndes Tennis.

Rumänin Cristian wartet in der 2. Runde

In der zweiten Runde trifft die Silbermedaillen-Gewinnerin von 2016 auf Jaqueline Adina Cristian aus Rumänien, die Nummer 66 der Welt stellt keine unlösbare Aufgabe dar. Zudem ist Kerber im Doppel mit Laura Siegemund am Start.

"Es war kein leichtes Match", sagte die Kielerin und betonte, dass sie sehr stolz sei. "Naomi ist so ein großer Champion. Ich wusste, ich muss heute mein bestes Tennis spielen. Ich habe jeden Moment genossen. Der letzte Tanz ist noch nicht zu Ende."

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber hatte kurz vor Beginn der Sommerspiele verkündet, dass sie nach den Wettbewerben in Paris ihre lange Karriere beenden werde. Nach der Geburt ihrer Tochter Liana hatte sich Kerber noch einmal auf die Tour gewagt, aber nicht mehr an ihre früheren Leistungen angeknüpft.

Zu Beginn holprig, dann immer stärker

Auf dem Court Philippe Chatrier durfte Kerber schon beim Einlaufen die Zuneigung des Publikums genießen. Der Start geriet im Duell der beiden Tennisspielerinnen, die Anfang dieser Saison jeweils nach einer Babypause zurückgekommen waren, jedoch holprig. Die frühere Weltranglistenerste Osaka drängte die zehn Jahre ältere Kerber mit ihren druckvollen Schlägen in die Defensive, lag schnell 3:1 vorne.

Doch wie so oft in ihrer Karriere kämpfte sich Kerber mit ihrem unbändigen Willen zurück, nahm ihrer Gegnerin ebenfalls den Aufschlag ab. Beim Stand von 3:4 feuerte sie sich lautstark mit "Komm jetzt" selbst an. Zu Null schaffte Kerber das nächste Break zum 6:5 und durfte wenig später nach 38 Minuten in Richtung Box über den Gewinn des ersten Satzes jubeln. Nach dem 3:3 im zweiten Durchgang dominierte Kerber die Partie komplett und setzte sich souverän durch.

Osaka nach Babypause wieder dabei

Für Kerber findet nun ihr drittes Olympia-Turnier im Einzel eine unerwartete Fortsetzung. 2012 hatte sie in London im Viertelfinale gegen die spätere Bronzemedaillen-Gewinnerin Wiktoria Asarenka (Belarus) verloren, 2016 in Rio de Janeiro unterlag sie im Finale Monica Puig aus Puerto Rico und holte Silber. Ihren Start 2021 in Tokio hatte Kerber abgesagt.

In Tokio hatte Osaka (26), wie Kerber seit 2023 Mutter einer Tochter, ihren großen Auftritt, als sie bei der Eröffnungsfeier das olympische Feuer entzündete. Im Einzel scheiterte die viermalige Grand-Slam-Siegerin damals allerdings schon im Achtelfinale.

Djokovic - Machtdemonstration gegen Ebden

Novak Djokovic hat mit einer Machtdemonstration das olympische Tennisturnier in Paris begonnen. Der Grand-Slam-Rekordchampion, dem noch Olympiagold in seiner einzigartigen Sammlung fehlt, deklassierte in Roland Garros den Australier Matthew Ebden mit 6:0, 6:1. Ebenfalls problemlos weiter kamen die French-Open-Sieger Carlos Alcaraz und Iga Swiatek.

Die Matches fanden unter geschlossenen Dächern in den beiden großen Stadien Court Philippe Chatrier und Court Suzanne Lenglen statt, während es draußen regnete und Spiele auf den Außenplätzen nicht möglich waren. Djokovic hatte sich im Frühjahr beim Grand-Slam-Turnier in Paris am Knie verletzt, nach einer Operation und einer Blitzheilung erreichte er aber schon in Wimbledon wieder das Finale.

Djokovic wartet auf Duell mit Nadal

In dieser Saison wartet er aber noch immer auf seinen ersten Titel, dennoch sagte Djokovic vor Turnierbeginn: "Meine Erwartungen sind immer hoch, das kann und will ich nicht ändern." In Runde zwei könnte er bereits auf seinen langjährigen Rivalen Rafael Nadal treffen. Dessen Doppelpartner Alcaraz setzte seine Siegesserie auf der roten Asche von Roland Garros fort.

Iga Swiatek holte zum Olympia-Auftakt ihren 22. Sieg in Folge in Roland Garros.

Nach seinem Triumph Anfang Juni mit dem Finalsieg über Alexander Zverev gewann Alcaraz auch sein olympisches Auftaktmatch gegen Außenseiter Hady Habib aus dem Libanon. Beim 6:3, 6:1 hielt die Nummer 275 der Weltrangliste aber zumindest etwas besser mit als Ebden gegen Djokovic.

Swiatek mit 22. Sieg in Roland Garros in Folge

Mühelos hat sich die polnische Weltranglistenerste Swiatek zum Auftakt des Tennis-Wettbewerbs gegen die Rumänin Irina-Camela Begu mit 6:2 und 7:5 durchgesetzt. Die roten Ascheplätze von Paris sind Swiatek dabei bestens vertraut, dieser Sieg war ihr 22. in Folge in Roland Garros. Und die Polin könnte hier erst die zweite Spielerin der Profiära werden, der es gelingt, die French Open und olympisches Gold im selben Jahr zu gewinnen. Bisher hatte das nur die deutsche Tennis-Ikone Steffi Graf geschafft - dieser war 1988 allerdings noch mehr gelungen: der "Golden Slam", alle vier Grand-Slam-Titel und dazu die Goldmedaille der Spiele in Seoul.

Regen: Drei deutsche Spiele abgesagt

Geprägt war der erste Tag in Paris von stundenlangem Regen. So fielen auch die Auftaktmatches für fünf deutsche Profis in Wasser. Sowohl das Damen-Doppel Tamara Korpatsch/Tatjana Maria als auch das der Herren mit Jan-Lennard Struff und Dominik Köpfer muss sich bis Sonntag gedulden, wenn das Wetter besser werden soll. Auch das Einzel von Laura Siegemund gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins wurde abgesagt.