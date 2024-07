Schwimmen bei Olympia 2024 Gose und Märtens im 1.500-m-Finale - starke DSV-Staffel Stand: 30.07.2024 13:52 Uhr

Die Schwimmerinnen Isabel Gose und Leonie Märtens haben am Dienstag (30.07.2024) bei den Olympischen Spielen in Paris das Finale über 1.500 m Freistil erreicht. Auch die deutsche 4x200-m-Freistilstaffel überzeugte im Vorlauf und schwimmt um die Medaillen. Josha Salchow erreichte das Halbfinale über 100 m.

WM-Bronzemedaillengewinnerin Gose (Magdeburg) schwamm im zweiten von drei Vorläufen ein sehr kontrolliertes Rennen, das sie als Dritte in 15:53,27 Minuten beendete. Die Qualifikation fürs Finale am Mittwoch (31.07.2024, 21.13 Uhr) war schon zu diesem Zeitpunkt so gut wie perfekt. Am Ende war Goses Zeit im Centre Aquatique Olympique die viertschnellste der Konkurrenz.

Das sei eine gute Basis fürs Finale, sagte sie im Sportschau-Interview. Über 400 m Freistil war die 22-Jährige in Paris Fünfte geworden, sie geht auch noch über 800 m an den Start. Leonie Märtens (Magdeburg), Schwester von 400-m-Freistil-Olympiasieger Lukas Märtens, zog in 16:08,69 Minuten als Gesamt-Achte ganz knapp ebenfalls ins 1.500-m-Finale ein.

Favoritin Ledecky deklassiert Konkurrenz

Favoritin auf den Titel ist dort die siebenmalige Olympiasiegerin US-Amerikanerin Katie Ledecky. Sie will mit ihrer achten Goldmedaille Geschichte schreiben. In ihrem Vorlauf deklassierte sie die Konkurrenz in 15:47,43 Minuten. Weltmeisterin Simona Quadarella aus Italien schlug in 15:51,19 Minuten an. Die als Mitfavoritin gehandelte Australierin Lani Pallister ging wegen einer Corona-Infektion nicht an den Start.

DSV-Staffel überzeugt im Vorlauf und schwimmt im Finale

Die deutsche 4x200-m-Freistil-Staffel zeigte im Vorlauf eine couragierte Leistung - und belohnte sich mit dem Einzug ins Finale am Dienstagabend (22.15 Uhr im Livestream auf sportschau.de). Lukas Märtens, Rafael Miroslaw, Josha Salchow und Timo Sorgius schwammen in 7:06,20 Minuten in ihrem Vorlauf hinter den USA und Frankreich auf Platz drei - und insgesamt die fünftbeste Zeit aller acht Staffeln, die im Finale an den Start gehen werden.

Salchow schwimmt souverän ins Halbfinale über 100 m

Freistil-Schwimmer Salchow war zuvor über 100 m Freistil in seinem Vorlauf in persönlicher Saisonbestzeit von 48,25 Sekunden auf Platz zwei geschwommen. In der Addition aller zehn Vorläufe steht für den 25-jährigen Heidelberger in der Ergebnisliste die achtschnellste Zeit aller 79 Teilnehmenden - das reichte deutlich für den Einzug ins Halbfinale.

Im Sportschau-Interview zeigte sich Salchow mit seiner Vorlauf-Zeit zufrieden. Jetzt freue er sich auf seinen Start im Halbfinale am Abend (20.30 Uhr, im Livestream auf sportschau.de). Dort sind nur noch 16 Schwimmer dabei. Gelingt Salchow wieder mindestens die achtschnellste Zeit, wäre die Olympia-Finalteilnahme perfekt. Weltrekordler Pan Zhanle aus China hatte Glück: In 48,40 Sekunden rutschte er nur als Gesamt-13. ins Finalfeld.

Josha Salchow bestreitet am Dienstag ein straffes Programm im Olympia-Becken.

Marchand von den Franzosen gefeiert

Zwei weitere Olympia-Auftritte absolvierte 400-m-Lagen-Olympiasieger Leon Marchand. Der Franzose zog sowohl über 200 m Schmetterling (1:55,26 Min.) als auch über 200 m Brust (2:09,55 Min.) souverän ins Finale ein - lautstark angefeuert und bejubelt von seinen Landleuten in der Schwimmhalle.