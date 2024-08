Siebenkampf bei Olympia 2024 Drama um Sophie Weißenberg - Caro Schäfer fällt zurück Stand: 08.08.2024 13:08 Uhr

Für Leichtathletin Sophie Weißenberg war der Siebenkampf bei den Olympischen Spielen in Paris schon vor dem Start beendet - sie zog sich beim Einlaufen einen Achillessehnenriss zu. Caro Schäfer fiel am Donnerstag (08.08.2024) nach dem Hochsprung in der Gesamtwertung zurück. In Führung liegt mit der Britin Katarina Johnson-Thompson eine der Favoritinnen.

Unmittelbar vor dem Start der ersten Disziplin im Stade de France lief Weißenberg (Leverkusen) beim Einlaufen in eine Hürde und stürzte. Die 26-Jährige blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht auf der Laufbahn liegen. Sie wurde medizinisch versorgt und anschließend weinend in einem Rollstuhl zur weiteren Behandlung aus dem Stadion gefahren.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) bestätigte kurze Zeit später, dass sich Weißenberg die Achillessehne im linken Fuß gerissen hat. Die WM-Siebte von Budapest 2023 hatte gehofft, bei ihrem Olympia-Debüt in den Kampf um die Medaillen eingreifen zu können.

Busemann: "Im Leben einer Sportlerin gibt es nichts Schlimmeres"

"Im Leben einer Sportlerin gibt es nichts Schlimmeres", sagte ARD-Experte Frank Busemann in der Sportschau zu dem Drama. Bei der EM in Rom hatte Weißenberg im Juni als Vorsichtsmaßnahme den Siebenkampf abgebrochen, um ihren Olympia-Traum nicht zu gefährden. Auch in Götzis im vergangenen Mai hatte sie den Wettkampf nach einem Strauchler über die Hürden nicht beenden können.

Schäfer nach dem Hochsprung auf Rang 18

Carolin Schäfer hatte Weißenberg nach dem Unglück noch kurz zu trösten versucht, danach musste die Frankfurterin schnell auf Wettkampf-Konzentration umstellen. Das gelang ihr relativ gut: Die 100 m Hürden lief sie in für sie ordentlichen 13,42 Sekunden. Nach der ersten Disziplin belegte sie in der Gesamtwertung der 22 Teilnehmerinnen Platz elf.

Im Hochsprung musste die ehemalige Vize-Weltmeisterin aber einen Rückschlag hinnehmen: Mit nur übersprungenen 1,71 m konnte die nach dem Weißenberg-Aus einzige deutsche Siebenkämpferin im Stade de France nicht mit einem Großteil des Feldes mithalten. In der Gesamwertung fiel sie auf Rang 18 zurück.

Schäfer gibt in Paris ihre Abschiedsvorstellung. Nach Olympia beendet die 32-Jährige ihre Karriere.

Johnson-Thompson übernimmt die Führung

Nach zwei Disziplinen führt Weltmeisterin Katarina Johnson-Thompson den olympischen Siebenkampf an. Die Britin schob sich mit starken 1,92 m im Hochsprung und insgesamt 2197 Punkten von Rang acht ganz nach vorne. Hinter ihr liegt mit Tokio-Olympiasiegerin Nafissatou Thiam aus Belgien (2173) eine weitere Gold-Anwärterin - sie übersprang nach mäßigem Hürdenlauf im Hochsprung ebenfalls 1,92 m. Vizeweltmeisterin Anna Hall aus den USA (2163) belegt Platz drei, Tokio-Silbermedaillen-Gewinnerin Annouk Vetter aus den Niederlanden (1955) hat nach enttäuschendem Beginn als 15. noch viel Luft nach oben.

Als dritte Disziplin steht ab 19.35 Uhr (im Livestream auf sportschau.de) das Kugelstoßen auf dem Programm.