Leichtathletik Morgensession Hochspringer Potye scheitert an der Anfangshöhe Stand: 07.08.2024 11:13 Uhr

Bitterer Vormittag für Hochspringer Tobias Potye bei der Morgensession der Leichtathleten in Paris: Der Münchner riss dreimal die Anfangshöhe und kann nach Hause fahren.

Potye scheiterte im Stade de France vor der enormen Kulisse von mehr als 60.000 Zuschauern an der ersten Höhe von 2,15 m. Damit war der Wettkampf bereits beendet, bevor er richtig angefangen hatte.

Potye hat eine Bestleistung von 2,34 m zu Buche stehen. Der Vize-Europameister von 2022 und WM-Fünfte von 2023 hatte sich in diesem Jahr am Knie operieren lassen, sprang im Juli in Heilbronn aber 2,29 Meter. Wegen einer Verstauchung am Sprungfuß hatte der 29 Jahre alte Potye zuletzt weitere Probleme.