Weitsprung bei Olympia 2024 Malaika Mihambo verpasst zweiten Olympia-Sieg und gewinnt Silber Stand: 08.08.2024 21:22 Uhr

Malaika Mihambos Traum vom zweiten Olympiasieg in Folge hat sich nicht erfüllt. Die Weitspringerin aus Mannheim musste sich am Donnerstag (08.08.2024) in Paris mit Silber zufriedengeben.

Angereist war die Europameisterin von Rom mit einer Saisonbestleistung von 7,22 m, im Olympia-Finale im Stade de France in Paris sprang sie aber unter ihren Möglichkeiten: Ihr bestes Versuch war ein Sprung auf 6,98 m. Damit bleibt es dabei: Noch nie in der Sportgeschichte hat eine Weitspringerin bei zwei Olympischen Spielen hintereinander Gold gewonnen.

Gold gewann die Vizeweltmeisterin Tara Davis-Woodhall aus den USA, die mit 7,10 m als einzige in dem zwölfköpfigen Finalfeld über die 7-Meter-Marke sprang. Die Bronzemedaille sicherte sich die als Dritte der Weltjahresbestenliste angetretene Jasmine Moore aus den USA mit 6,96 m.

In der Qualifikation hatte es Mihambo, die in der Olympia-Vorbereitung von einer Corona-Infektion geschwächt worden war, spannend gemacht: Erst ein Satz auf 6,86 m im dritten Versuch sicherten ihr den Sprung ins olympische Finale.

Mihambos Karriere eine einzige Erfolgsgeschichte

Die dreimalige Sportlerin des Jahres war in Paris als Titelverteidigerin im Weitsprung-Finale angetreten: Bei den von der Corona-Pandemie überschatteten Sommerspielen in Tokio hatte Mihambo nach Rang vier in Rio 2016 erstmals Olympia-Gold gewonnen.

Die Medaillensammlung der nervenstarken 30-Jährigen ist imponierend - seit Gold bei der Heim-EM in Berlin 2018 hat sie bei jeder großen Meisterschaft, an der sie teilnahm, eine Medaille gewonnen: Sie gewann zweimal Gold bei Weltmeisterschaften, dazu zwei EM-Titel und je einmal Silber und Bronze bei Europameisterschaften. Bei deutschen Meisterschaften stand sie zudem sieben Mal ganz oben.