Olympia-Vorbereitung DHB-Team überzeugt bei Test-Sieg gegen Frankreich Stand: 13.07.2024 20:20 Uhr

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat im ersten Testspiel vor den Olympischen Spielen einen überzeugenden Sieg gegen Frankreich gefeiert.

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason setzte sich am Samstagabend (13.07.2024) in Dortmund mit 35:30 (19:15) gegen den aktuellen Europameister durch und feierte so einen gelungenen ersten Härtetest vor den Spielen in Paris.

Letzter Deutschland-Auftritt von Karabatic

Auch Frankreichs Ikone Nikola Karabatic konnte bei seinem letzten Spiel auf deutschem Boden die Niederlage des Olympia-Gastgebers nicht abwenden. Nach den Olympischen Spielen beendet der 40-Jährige seine mit Weltmeister- und EM-Titeln dekorierte Laufbahn.

" Wir haben ein paar verletzte Spieler gehabt und sind noch nicht eingespielt. Das haben wir heute gesehen ", sagte Karabatic nach dem Spiel: " Aber ich glaube, das war ein gutes Spiel von uns. Wir können davon lernen. "

Furiose Anfangsphase

Nach ausgeglichenen Anfangsminuten spielte sich die deutsche Mannschaft früh in einen Rausch und ging schnell mit 5:2 in Führung. Die Franzosen kämpften sich danach mehrfach bis auf ein Tor heran, mussten beim Stand von 7:6 (11.) die Hausherren aber ziehen lassen. Mit vier Treffern in Serie setzte sich das DHB-Team bis auf 11:6 ab (13.) und sorgte für Begeisterung in der mit über 10.000 Zuschauern ausverkauften Westfalenhalle. Die DHB-Auswahl musste früh einen Schockmoment wegstecken, als Kapitän Johannes Golla verletzungsbedingt raus musste und im ersten Durchgang keine weitere Spielzeit mehr bekam.

Den Schwung der Anfangsphase konnte die deutsche Mannschaft in der Folgezeit nicht aufrecht erhalten, gestaltete die Partie aber ausgeglichen und ging auch dank eines starken Andreas Wolff im Tor mit einer 19:15-Führung in die Kabine.

Frankreich nur kurz wieder dran

Nach dem Seitenwechsel durfte David Späth anstelle von Wolff das deutsche Tor hüten und auch der zuvor angeschlagenen Golla konnte wieder mitwirken. Es blieb ein Spiel auf Augenhöhe, in dem sich die französische Mannschaft sukzessive zurückkämpfte und durch Routinier Nikola Karabatic bis auf ein Tor verkürzte (24:23/43.).

Das DHB-Team antwortete prompt mit drei Treffern in Serie und baute den Vorsprung wieder auf 27:23 aus (48.), Luca Witzke erhöhte wenig später auf vier (30:26/52.). Diesen Vorteil ließ sich die deutsche Mannschaft bis zum Schlusspfiff nicht mehr nehmen. Franz Semper war mit sechs Treffern der beste Werfer der DHB-Auswahl.

" Der Angriff war über 60 Minuten sehr sehr gut ", befand Goller nach dem Spiel. Sein Team habe die Chancen gut genutzt, was " in der Vergangenheit so unser Problem war ", sagte der Kapitän und zeigte sich mit bisherigen Ergebnis der Vorbereitung zufrieden: " Das gibt uns ein gutes Gefühl, dass die Arbeit sich gelohnt hat. "

Noch zwei Tests vor Olympia

Für das DHB-Team stehen vor den Spielen in Paris noch zwei weitere Tests an. In Stuttgart geht es am 19. Juli gegen Ungarn und zwei Tage später gegen Japan.

In der olympischen Vorrunde geht es ab dem 27. Juli dann im Zwei-Tages-Rhythmus nacheinander gegen Schweden, Japan, Kroatien, Spanien und Slowenien. Die besten vier Teams beider Gruppen ziehen in die Finalrunde in Lille ein.