Leichtathletik Abendsession Kugelstoßerin Ogunleye gewinnt Gold - Staffel sprintet zu Bronze Stand: 09.08.2024 20:48 Uhr

Überraschend erfolgreicher Abend für die deutschen Leichtathleten bei den Olympischen Spielen in Paris: Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye gewinnt am Freitag (09.08.2024) Gold, die Frauen-Staffel sprintete über 4x100 m zu Bronze.

Kugelstoßen: Ogunleye gewinnt Gold

Im letzten Versuch stieß Yemisi Ogunleye im Finale im Kugelstoßen im letzten Versuch genau auf die 20-Meter-Marke. Ihre ärgste Konkurrentin Maddison-Lee Wesche aus Neuseeland konnte sie im allerletzten Stoß des Wettkampfs nicht mehr übertrumpfen. Sie wurde mit 19,86 m Zweite.

4x100 m: DLV-Frauen-Staffel läuft auf Rang drei

"Mit uns muss man definitiv rechnen. Wir brauchen uns nicht zu verstecken", hatte Gina Lückenkemper nach dem erfolgreichen Vorlauf in Saisonbestzeit von 42,15 Sekunden gesagt. Im olympischen Finale hielt die Berlinerin mit ihren Teamkolleginnen Alexandra Burghardt (Burghausen), Lisa Mayer und Rebekka Haase (beide Wetzlar) gegen starke Konkurrenz dann tatsächlich Wort.

In Saisonbestzeit von 41,97 Sekunden musste sich das DLV-Quartett nur den schnellen Amerikanerinnen (41,78) und den Britinnen (41,85) geschlagen geben. Beim letzten Wechsel trat Haase bei der Übernahme des Stabes von Lückenkemper auf die Markierung der Laufbahn. Das Ergebnis wurde aber nicht beanstandet, weil die DLV-Läuferin ihre nebenan laufende Konkurrentin Daryll Neita aus Großbritannien nicht behindert hatte. "Wir haben heute unser Herz auf der Bahn gelassen", sagte Lückenkemper im ZDF nach der Ehrenrunde mit schwarz-rot-goldener Fahne über der Schulter. Die Medaille sei der Lohn für all die Anstrengungen in den vergangenen Jahren, ergänzte Haase mit strahlendem Gesicht.

Zuletzt hatte das Frauen-Quartett aus der damaligen DDR 1988 in Seoul mit Silber eine olympische Staffel-Medaille für Deutschland gewonnen. Die Staffel der BRD hatte vor 36 Jahren Rang vier belegt.

2021 in Tokio waren die deutschen Frauen auf Platz fünf gelaufen, bei der WM im vergangenen Jahr in Budapest auf Rang sechs. Bei der EM in Rom in diesem Jahr gingen die Europameisterinnen von 2022 als Vierte leer aus.

4x100 m Männer: USA nach missglücktem Wechsel disqualifiziert

Im Staffel-Rennen der Männer gab es eine faustdicke Überraschung: Die favorisierten US-Amerikaner verpatzten den ersten Wechsel von Christian Coleman zu Kenneth Bednarek und kamen nur als Siebte ins Ziel. Später wurden sie noch disqualifiziert. Von dem Missgeschick der USA profitierte das Quartett aus Kanada, dass mit Schlussläufer Andre De Grasse in 37,50 Sekunden zum Olympiasieg sprintete. Südafrika gewann Silber (37,57) knapp vor den Briten (37,61). Die Italiener, in Tokio noch mit Gold dekoriert, gingen als Vierte leer aus. Die deutsche Staffel hatte im Vorlauf den Einzug ins Finale verpasst, 2021 war sie Fünfte geworden.

400 m Frauen: Weltmeisterin Paulino gewinnt in Olympia-Rekordzeit

Über 400 m der Frauen lief Weltmeisterin Marileidy Paulino aus der Dominikanischen Republik einen Favoritensieg nach Hause: Die 27-Jährige gewann in olympischer Rekordzeit von 48,17 Sekunden. Salwa Eid Naser aus Bahrain musste sich in 48,53 Sekunden mit Silber begnügen, auf Platz drei lief die Polin Natalia Kaczmarek (48,98) ins Ziel. Die zweimalige Olympiasiegerin Shaunae Miller-Uibo von den Bahamas hatte es nicht ins Finale geschafft.

Fünf weitere Entscheidungen am Abend

Im Stade de France stehen am Abend noch fünf weitere Medaillen-Entscheidungen an: Im Kugelstoßen der Frauen gehen mit Yemisi Ogunleye (Mannheim) und Alina Kenzel (Stuttgart) zwei deutsche Athletinnen ins Finale. Im Dreisprung steht Max Heß (Chemnitz) bei seiner dritten Olympia-Teilnahme erstmals im Finale. Der Siebenkampf endet mit dem Lauf über 800 m (20.25 Uhr) - Caro Schäfer (Frankfurt) will den letzten Wettkampf ihrer Karriere ordentlich beenden.

In den Finals über 10.000 m der Frauen (20.57 Uhr) und über 400 m Hürden bei den Männern (21.45 Uhr) sind keine deutsche Starterinnen und Starter dabei.