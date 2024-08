Siebenkampf bei Olympia 2024 Caro Schäfer beendet Karriere mit Platz 17 - Thiam triumphiert Stand: 09.08.2024 21:13 Uhr

Die Frankfurterin Carolin Schäfer hat den letzten Siebenkampf ihrer Karriere bei den Olympischen Spielen in Paris auf Platz 17 beendet. Gold ging am Freitagabend (09.08.2024) zum dritten Mal in Folge an Nafi Thiam aus Belgien.

Die 32-jährige Schäfer zählte im Stade de France nicht zu den Medaillenkandidatinnen. Sie hatte angekündigt, zum Abschluss ihrer sportlichen Laufbahn als Siebenkämpferin den letzten Wettkampf voll genießen zu wollen. Und so konnte sie nach dem abschließenden 800-m-Lauf mit den an den beiden Tagen in Paris gezeigten Leistungen zufrieden sein.

In einem starken Feld von 21 Athletinnen, die den Wettbewerb beendeten, belegte sie am Ende Platz 17. Nach dem ersten Tag war sie noch Elfte gewesen, konnte aber im Weitsprung (5,52 m), Speerwurf (46,45) und über 800 m (2:16,78/Saisonbestzeit) nicht mit der Konkurrenz mithalten. "Das war das i-Tüpfelchen, eine absolut überragende Atmosphäre", zeigte sich Schäfer im ZDF dankbar, dass sie zum dritten Mal an den Olympischen Spielen teilnehmen konnte. 2016 in Rio war sie Fünfte geworden, vor drei Jahren in Tokio Siebte.

Sophie Weißenberg aus Leverkusen hatte sich unmittelbar vor dem Start des Olympia-Wettkampfs beim Einlaufen zum 100-m-Hürdenlauf die Achillessehne gerissen.

Thiam mit knappem Vorsprung zu Gold

An der Spitze des Siebenkampf-Wettkamps gab es ein packendes Duell um Gold zwischen Thiam und der britischen Weltmeisterin Katarina Johnson-Thompson. Thiam ging mit 121 Punkten Vorsprung in den 800-m-Lauf. Nach der persönlichen Bestzeit von 2:10,62 Minuten schmolz der zwar noch ein, weil auch Johnson-Thompson persönliche Bestzeit (2:04,90) lief. Am Ende hatte Thiam 36 Punkte Vorsprung und jubelte über Gold. Bronze ging hinter Johnson-Thompson an Noor Vidts aus Belgien.

Nach Gold in Tokio gewann Nafi Thiam auch in Paris Siebenkampf-Gold.