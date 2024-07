Highlights Das sind die Olympia-Höhepunkte am Mittwoch, 31. Juli Stand: 30.07.2024 07:26 Uhr

Was wird am Mittwoch, 31. Juli wichtig bei den Olympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

ab 1 Uhr - Surfen (F+M)

Surf-Fans werden sich den Wecker stellen: 15.000 Kilometer von Paris entfernt fallen mitten in der europäischen Nacht die Entscheidungen im Surfen vor Tahiti. Los geht es mit den Halbfinale. Die Endläufe sind für 3.34 Uhr (M) und 4.15 Uhr (F) angesetzt. Die deutschen Starter Tim Elter und Camilla Kemp, die sich als erste deutsche Surferin überhaupt für Olympia qualifizieren konnte, sind bereits ausgeschieden.

8 Uhr - Triathlon (M)

Triathleten sind Frühaufsteher - so auch in Paris. Mit dem Schwimmen in der Seine und dem Zieleinlauf auf der Pont Alexandre III soll das Rennen zum Spektakel mitten in der Stadt werden. Wegen zu schlechter Wasserqualität in den vergangenen Tagen war das Rennen von Dienstag auf Mittwoch verschoben worden. Dass die deutschen Starter Tim Hellwig, Lasse Lührs und Jonas Schomburg im Einzel in den Kampf um die Medaillen eingreifen können, ist eher unwahrscheinlich.

10.45 Uhr - Triathlon (F)

Wie es sich im Seine-Wasser schwimmt, durften auch die Triathletinnen nicht vorab testen - die Wasserqualität ließ Trainings nicht zu. Das deutsche Team ist mit Nina Eim, Laura Lindemann und Lisa Tertsch vertreten. Die zweimalige Europameisterin Lindemann war in Tokio als Achte die beste Deutsche.

11 Uhr - Wasserspringen, Synchron 10 m (F)

Die Chinesinnen gelten erneut als Top-Anwärterinnen auf Gold. Deutsche Springerinnen sind in diesem Wettbewerb nicht am Start.

11 Uhr - Handball: Deutschland - Kroatien (M)

Das dritte Vorrundenspiel ist für die deutschen Handballer mit unangenehmen Erinnerungen verknüpft: Gegen das kroatische Team um Rekordnationalspieler Domagoj Duvnjak vom THW Kiel verlor die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason beim Olympia-Qualifikationsturnier im März mit 30:33.

Ab 12.26 Uhr - Rudern, Doppelvierer (F+M)

Im Wassersportstadion Vaires-sur-Marne werden die ersten Medaillen im Rudern vergeben. Bei Männern und Frauen stehen die Finals im Doppelvierer an. Die beiden deutschen Boote haben sich für Paris qualifiziert.

12.45 Uhr - Hockey: Deutschland - Frankreich (F)

Die deutschen Frauen müssen wie die Männer in der Vorrunde gegen die Olympia-Gastgeber antreten. Im dritten Spiel sind die Spielerinnen von Bundestrainer Valentin Altenburg haushoher Favorit gegen die Französinnen.

15.30 Uhr - Schießen, Trap (F)

WM-Bronze und EM-Silber hat Trapschützin Kathrin Murche schon eingesammelt - kommt nun noch eine Olympia-Medaille dazu? In Tokio war keine deutsche Frau in dieser Wurfscheiben-Disziplin am Start.

17.25 Uhr - Kanuslalom, Canadier-Einer (F)

Können die deutschen Frauen bei der Medaillenvergabe ein Wörtchen mitreden? Europameisterin Andrea Herzog, die in Tokio Bronze gewann, verpasste das Paris-Ticket. Ex-Weltmeisterin Elena Lilik feiert auf dem Wildwasserkanal in Vaires-sur-Marne ihr olympisches Debüt.

17.30 Uhr - Turnen, Mehrkampf (M)

In der Arena in Paris-Bercy treten die besten Mehrkämpfer im Turnen im Finale an. Ist ein Turner aus der Riege von Bundestrainer Valeri Belenki im Finale dabei? In Tokio war Lukas Dauser als 18. bester Deutscher, doch nach seiner schweren Oberarmverletzung verzichtet der Barren-Weltmeister auf den Mehrkampf, startet nur an seinem Paradegerät und am Boden.

17.30 Uhr - Hockey: Deutschland - Niederlande (M)

Viertes Vorrundenspiel für die deutschen Männer. Das Duell mit dem WM-Dritten Niederlande verspricht Spannung in Colombes.

17.30 Uhr - 3x3-Basketball: Deutschland - Australien (F)

Im zweiten Vorrundenspiel treffen die deutschen Frauen auf den WM-Dritten Australien.

19 Uhr - Fußball: Deutschland - Sambia (F)

In Saint-Étienne treffen die DFB-Frauen auf Außenseiter Sambia. Kann das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch fürs Viertelfinale planen?

ab 20.30 Uhr - Schwimmen, 5 Finals (F+M)

Schafft es Isabel Gose in den Endlauf über 1.500 m Freistil? Die 400-m-Europameisterin ist mit fünf geplanten Starts die meistbeschäftigte deutsche Schwimmerin in Paris. Bei den Entscheidungen über 100 m Freistil (M+F), 200 m Schmetterling (M) und 200 m Brust (M) stehen die Chancen für deutsche Schwimmer eher schlecht.