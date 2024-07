Triathlon Wasserqualität der Seine okay - Rennen finden statt Stand: 31.07.2024 07:07 Uhr

Die olympischen Triathlon-Wettbewerbe können dank einer verbesserten Wasserqualität der Seine heute (31.7.2024) starten. Die Frauen starten um 8 Uhr, danach die Männer.

Die Organisatoren teilten ihre Entscheidung in der Nacht, wenige Stunden vor den Rennen mit. "Die Ergebnisse der letzten Wasseranalysen wurden als in Ordnung befunden", hieß es in einer Erklärung am frühen Mittwochmorgen.

Männer-Rennen wurde verschoben

Am Dienstag war das Rennen der Männer noch wegen einer zu schlechten Wasserqualität um einen Tag verschoben worden. Sogar ein Duathlon aus Laufen, Radfahren, und nochmal Laufen stand als Notfall-Alternative im Raum. Die Männer starten heute um 10.45 Uhr in den Wettkampf und somit unmittelbar nach der Entscheidung der Frauen ab 8 Uhr.

Auch Freiwasserschwimmer steigen in die Seine

Die Wettbewerbe der Triathleten sind die ersten, die im Fluss von Paris stattfinden. Auch die Freiwasserschwimmer um Florian Wellbrock und Leonie Beck sollen ihre Wettkämpfe am 8. und 9. August in der Seine austragen.