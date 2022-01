... über seinen Eindruck von den Deutschen und seine Deutschkenntnisse:

Ich war gar nicht so viel in Deutschland - in München und in der Region Garmisch-Partenkirchen und Rosenheim ein wenig. Deutsch habe ich ein bisschen in der Schule gelernt und dann eher in Österreich. Norwegen ist ja mehr eine Langlauf- als eine Ski-Nation.

Und ich habe schnell kapiert, dass wenn ich im Skizirkus nur ein bisschen 'Heimvorteil' haben will, dann kann ich hier nicht nur als Gast sein, sondern muss Leute kennenlernen und die Sprache lernen. So habe ich mir in Innsbruck eine Wohnung gekauft. Auch in der Skiindustrie ist Deutsch die Sprache Nummer eins - also muss man das lernen.

... über Abendessen im Hause Mittermaier/Neureuther:

Felix hat gesagt, dass alle, die kurz vor Olympia um den Tisch sitzen, Gold gewinnen werden. Und genau das ist bei mir auch passiert. Ich war am Abend vor der Abreise dort beim Essen.

... über die Themen, mit denen er mit Felix Neureuther spricht:

Eigentlich sprechen wir mehr privat übers Thema Ski. Auch früher. Wir sind ja fast zeitgleich in den Weltcup gekommen, aber er war Techniker und ich wurde in den Speeddisziplinen besser, sodass wir gar nicht so häufig gemeinsam am Start standen. Aber man kann sagen, früher ging es mehr um Spaß, heute auch um "Erwachsenensachen" wie Kinder und Familie.

... über seine mögliche Zukunft als Sportfunktionär in Norwegen:

Ich hoffe, ja. Wir brauchen Olympische Spiele für die normalen Leute - ein Fest für alle. Ich wäre bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und ich bin schon in einer Gruppe dabei, in der wir untersuchen wollen, wie die Stimmung im Sport ist und wenn wir etwas machen, wie wir es machen wollen.

