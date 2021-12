Frage: Für Sie sind es die 13. Olympischen Spiele: Olympia in China – und das auch noch in Corona-Zeiten. Wie schwierig ist die Vorbereitung?

Christoph Netzel (ARD-Teamchef Peking 2022, Sportchef Bayerischer Rundfunk): "Zum Abschluss von Olympia hört man oft den Spruch 'the best games ever'. Unser Fazit zu Peking lautet bereits jetzt: the most complicated games ever!

Verlässliche Informationen des Organisationskomitees für unsere Planungen sind eine Rarität. Hinzu kommt die chinesische Null-Covid-Politik. Sicherheit hat in der Pandemiezeit natürlich oberste Priorität. Aber die knallharten Auflagen in China sind beispiellos.

Wenn Rodel-Doppel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger nach ihren Erfahrungen damit bei den Testwettkämpfen in Peking ernsthaft einen Olympiaverzicht in Erwägung zieht , sagt das einiges aus.

"Es ist nicht gewünscht, dass wir uns frei bewegen"

Es gibt kritische Stimmen, die sagen, dass all diese Maßnahmen den gewünschten Nebeneffekt haben sollen, die Arbeitsmöglichkeiten der internationalen Medien massiv einzuschränken.

Dazu passt, dass für das gesamte Team von ARD und ZDF gerade mal zwei Mietwagen zur Verfügung stehen, natürlich mit einem chinesischen Fahrer. Das Signal ist klar: Es ist nicht gewünscht, dass wir uns frei bewegen können."

Frage: Gibt es weitere Komplikationen?

Netzel: "Absolut problematisch sind auch Transport und Logistik. Internationale Linienflüge nach Peking gibt es rund um die Spiele nicht, gewünschte Flugdaten müssen beim Organisationskomitee angemeldet werden. Wenige Wochen vor Beginn der Spiele haben wir noch keine verlässlichen Daten.

Und: Seit Monaten sind die großen Häfen in China wegen Corona geschlossen, was den Transport von Technik für TV und Hörfunk immens erschwert. Als Alternative hätte es eine Abenteuerreise mit der Bahn über Sibirien gegeben - für die sensiblen Geräte hätte es aber beheizbare Container gebraucht, die nicht verfügbar waren.

Die Option Luftfracht war aus Kostengründen nicht vertretbar. Deshalb mussten wir unser Sendekonzept den Rahmenbedingungen anpassen und komplett umdenken. Für das gesamte Planungsteam waren und sind diese vielen Unwägbarkeiten eine riesige Herausforderung – und auch in den nächsten Wochen werden gute Nerven und hohe Flexibilität gefragt sein."

Frage: Letztlich fiel die Entscheidung, die Olympia-Sendungen aus dem Heimatstudio in Mainz zu präsentieren. Was war ausschlaggebend dafür?

Netzel: "Bis zum Sommer war das ARD -/ ZDF -Olympiastudio noch vor Ort in Peking vorgesehen. Aber neue Entwicklungen und Erkenntnisse erfordern neue Entscheidungen.

Bei der rationalen Abwägung aller Aspekte war uns klar, dass wir die Personalstärke und den technischen Aufwand vor Ort deutlich reduzieren und den Schwerpunkt in die Heimat verlegen – wie übrigens auch andere internationale Sender.

Drei Argumente für Sendezentrum in Deutschland

Drei Faktoren haben den Ausschlag gegeben. Erstens das Motto 'Safety first' für unser Team. Die Einschränkungen der persönlichen Freiheiten, die Kontrollen und Überwachungen sind eine echte Belastung. Hinzu kommt die Vorstellung, im Falle eines positiven Corona-Tests in chinesischer Isolation zu landen.