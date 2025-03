Nordische Ski-WM Norwegens Sportchef gesteht Betrug im Skispringen Stand: 09.03.2025 15:58 Uhr

In der Affäre um manipulierte Anzüge beim Skispringen hat der norwegische Sportchef eingeräumt, bewusst betrogen zu haben.

Norwegens Skisprung-Team hat bei der WM in Trondheim bewusst betrogen. Dies gestand Sportdirektor Jan Erik Aalbu am Sonntag (09.03.2025) bei einer Pressekonferenz im Teamhotel. Die Manipulation an den Anzügen sei ohne Rücksprache mit den Springern erfolgt. Es habe sich um die zwei Anzüge von Marius Lindvik und Johann André Forfang gehandelt. Aalbu selbst habe keine Kenntnis von den Praktiken gehabt, erklärte er.

Namen der Verantwortlichen wollte Aalbu nicht nennen. Cheftrainer Magnus Brevig, der in einem anonymen Video zu sehen war, das die Manipulation gefilmt haben soll, fehlte bei der Pressekonferenz.

Auf den Bewegtbildern ist zu sehen, wie das norwegische Team im Beisein von Brevig die Anzüge auf unzulässige Art und Weise bearbeitet. Die Norweger brachten eine nicht erlaubte Naht an, die für mehr Stabilität sorgen soll. Die zusätzliche Stabilität hilft den Springern beim Fliegen in der Luft.

"Wir haben alle enttäuscht"

"Wir haben Änderungen an den Anzügen vorgenommen in dem Wissen, dass sie nicht legal sind. So wie ich das sehe, haben wir betrogen. Wir haben versucht, das System auszutricksen. Das ist inakzeptabel" , sagte Aalbu: "Wir haben alle enttäuscht, die das Skispringen lieben. Ich möchte mich bei den anderen Nationen, den WM-Organisatoren und den Fans entschuldigen. Ich bin selbst schockiert über diese Enthüllungen."

Am Samstag hatte Aalbu noch eine bewusste Aktion ausgeschlossen. "Es hat sich nicht um Manipulation des Anzugs gehandelt. Das ist kein Betrug, das ist kein Doping" , hatte er erklärt. Nun ruderte er zurück. Auf dem Video, das in Springerkreisen und in Medien kursierte, war zu sehen, wie in Beisein von Brevig wohl in der Nacht zu Samstag an den WM-Anzügen geschneidert wurde.

Daraufhin hatten drei Nationen Protest gegen den Start der Norweger im Springen von der Großschanze eingelegt. Nach dem Springen von der Großschanze waren drei Norweger disqualifiziert worden, darunter der zweitplatzierte Marius Lindvik.

Die sonst so geschlossene Skisprung-Familie zerlegte sich an einem denkwürdigen WM-Samstag selbst. Beziehungsweise: Alle Nationen attackierten die Norweger. " Es ist für mich eine Verarschung. Es ist eine klare Manipulation und klarer Sportbetrug, ähnlich wie Doping" , wetterte Polens Cheftrainer Thomas Thurnbichler. Mit seinem Trainerkollegen Brevig rede er derzeit nicht mehr, fügte Thurnbichler an.

