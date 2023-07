Tennis Zverev und der Reisepass - "Aus Versehen" eingesteckt? Stand: 26.07.2023 07:13 Uhr

Tennisprofis sind Vielflieger. Die Saison führt die Spieler über die Kontinente - Alexander Zverev ist dabei ausgerechnet ein wichtiges Utensil verloren gegangen.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev vermisst seinen Reisepass. Dem Vielflieger ist das Dokument zuletzt auf dem Weg von London in die Wahl-Heimat Monte-Carlo abhandengekommen.

Er habe nach der Kontrolle den Pass auf oder neben seine Tasche gelegt und sich dann für längere Zeit um andere Reisetaschen seiner Familie kümmern müssen, berichtete der 26-Jährige nach seinem Erstrundensieg am Dienstag beim Turnier in Hamburg.

"Dann bin ich zurückgekommen und mein Pass war nicht mehr da", sagte Zverev. "Das heißt vielleicht, dass ihn jemand aus Versehen - hoffe ich mal - eingesteckt hat." Nach dem Rasen-Klassiker in Wimbledon nahm Zverev an einem Turnier im schwedischen Bastad teil, wo er den Reisepass ebenso wie auf dem Trip nach Hamburg nicht benötigte. Erst bei den folgenden Turnieren in Nordamerika braucht er wieder einen Reisepass.