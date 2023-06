Transfermarkt Wolfsburgerin Pauline Bremer wechselt nach England Stand: 19.06.2023 17:21 Uhr

Fußball-Nationalspielerin Pauline Bremer kehrt nach England zurück und wechselt vom deutschen Pokalsieger VfL Wolfsburg zu Brighton & Hove Albion.

Das gab der englische Club am Montag bekannt. Die 27 Jahre alte Angreiferin unterschrieb in Brighton einen Zweijahresvertrag. Bremer spielte bereits von 2017 bis 2020 für Manchester City, ehe sie nach Wolfsburg wechselte. Für den VfL erzielte sie in der abgelaufenen Saison in London das entscheidende Tor in der Verlängerung des Champions-League-Halbfinals gegen den WFC Arsenal.

"Sie bringt eine große Erfahrung aus mehreren Ligen mit und verfügt über die Siegermentalität, die wir in unserem Kader implementieren wollen", sagte Brightons Trainerin Melissa Phillips. "Wir sind sicher, dass sie in der kommenden Saison sowohl auf als auch neben dem Platz einen Mehrwert schaffen und unsere Angriffsreihe verstärken wird."