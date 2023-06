Tennis Wegen Hüftverletzung: Struff verpasst Wimbledon Stand: 29.06.2023 16:46 Uhr

Das ist bitter für Jan-Lennard Struff: Nach einer bisher starken Saison muss der derzeit zweitbeste deutsche Tennisprofi auf Wimbledon verzichten.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat seine Teilnahme am Rasen-Klassiker in Wimbledon abgesagt. Der 33 Jahre alte Warsteiner muss wegen einer Hüftverletzung passen. Das bestätigte Struffs Manager, Corrado Tschabuschnig.

Der Sauerländer werde wahrscheinlich wegen einer Überlastung "drei bis vier Wochen" pausieren müssen. "Wir glauben, dass er zu viel gespielt hat", sagte Tschabuschnig. Der Verzicht auf die Teilnahme am dritten Grand-Slam-Turnier der Saison, das am Montag beginnt, sei eine vorbeugende Maßnahme.

Struff in sehr guter Form

Der Ausfall ist besonders bitter, weil sich Struff zuletzt in sehr guter Form präsentierte. Beim ATP-Turnier in Stuttgart hatte der Davis-Cup-Spieler zuletzt auf Rasen sogar das Finale erreicht. In Wimbledon wäre Struff an Nummer 20 gesetzt gewesen, nur eine Position hinter Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev.

Seit seinen Auftritten in Stuttgart habe Struff die Schmerzen an der Hüfte, sagte der Manager. Die Rückkehr sei für das Turnier in Hamburg Ende Juli oder für die folgende Hartplatzsaison geplant.

Otte und Marterer schaffen Einzug ins Hauptfeld

Den Sprung aus der Qualifikation ins Haputfeld geschafft haben die deutschen Tennisprofis Oscar Otte und Maximilian Marterer.

Der Kölner Otte, der mittlerweile auf Rang 230 der ATP-Rangliste abgerutscht ist, setzte sich in der finalen Qualifikationsrunde in London mit 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 7:5 gegen den Australier Marc Polmans durch und wird zum dritten Mal in Folge an der Church Road an den Start gehen.

Der Nürnberger Marterer gewann nach über drei Stunden Spielzeit 7:5, 6:4, 6:7 (5:7), 5:7, 7:5 gegen Fabian Marozsan aus Ungarn und steht nach 2018 und 2022 ebenfalls zum dritten Mal im Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers. Zusammen mit Olympiasieger Alexander Zverev, Yannick Hanfmann, Daniel Altmaier und Dominik Koepfer werden somit sechs deutsche Männer in Wimbledon antreten. Die Auslosung für den Rasen-Klassiker findet am Freitag statt.