Frauen-Fußball US-Medien: USA bei Fußball-WM ohne Kapitänin Sauerbrunn Stand: 17.06.2023 07:27 Uhr

Die US-Nationalmannschaft muss bei der anstehenden Fußball-WM nach Informationen von US-Medien auf Kapitänin Becky Sauerbrunn verzichten.

"The Athletic" und die Nachrichtenagentur AP berichteten unter Berufung auf eine nicht genannte Quelle, die Weltklasse-Verteidigerin könne wegen einer Verletzung am rechten Fuß nicht teilnehmen und werde nicht im Kader des Titelverteidigers stehen. Mit der inzwischen 38 Jahre alten Sauerbrunn in der Innenverteidigung hatten die USA 2019 und 2015 die WM gewonnen.

Beim Turnier in Australien und Neuseeland haben die USA ihr erstes Spiel am 22. Juli in Auckland gegen Vietnam.