Bundesliga Tuchel zu Appell für Körperlichkeit: Weiß, was Uli meint

Tuchel zu Appell für Körperlichkeit: Weiß, was Uli meint Stand: 21.07.2023

"Giftigkeit" und "Körperlichkeit" - das fehlte den Bayern manchmal in der Vorsaison. Uli Hoeneß äußert einen Wunsch, den Thomas Tuchel ihm erfüllen möchte. Den "Maßstab" hat Pep Guardiola gesetzt.

Wie Uli Hoeneß erhofft sich auch Thomas Tuchel in der neuen Saison Bayern-Auftritte mit mehr Körperlichkeit. "Ich weiß, was Uli meint", sagte der Münchner Trainer nach einer Woche in der Sommer-Vorbereitung.

Man müsse an den Ursachen arbeiten, warum man das nicht im Spiel wie gewünscht bringen könne. "Es ist mehrmals gesagt, dass uns da eine Giftigkeit und Körperlichkeit gefehlt hat in den Spielen, seit ich Trainer bin. Das ist unbestritten. Das wissen wir und versuchen wir abzustellen."

Neuzugänge sollen mehr Körperlichkeit bringen

Nicht jede Mannschaft könne wie Champions-League-Sieger Manchester City von Trainer Pep Guardiola "alles spielerisch lösen", hatte Hoeneß gesagt. "Die Zweikampfschulung wird meiner Meinung nach sehr wichtig werden. Wir müssen wieder deutschen Fußball spielen und dazu werden sowohl die deutsche Nationalmannschaft für die EM als auch der FC Bayern ihren Beitrag leisten müssen."

Das Spiel unter Guardiola sei sehr intensiv, sagte Tuchel. "Er spielt den intensivsten Fußball aktuell in Europa. Das ist der Maßstab." Es werde ihm nicht gerecht, wenn man ihn auf Pässe und technisches Spiel reduziere, sagte der 49 Jahre alte Bayern-Trainer.

Tuchel hofft, dass auch die Neuzugänge mehr Körperlichkeit in das Münchner Spiel bringen. Allen voran könnte dafür der Südkoreaner Min-Jae Kim sorgen. Der 1,90 Meter große Neuzugang gilt als kompromissloser und kopfballstarker Zweikämpfer. "Es hat uns teilweise ein bisschen an Robustheit und physischer Stabilität gefehlt. Deshalb gehört das natürlich auch zum Profil der Spieler, die wir suchen", sagte Tuchel.

Teampräsentation am Sonntag

Nach dem Trainingslager am Tegernsee geht es für die Bayern-Stars nach einem freien Tag mit Einheiten in München weiter. "Es war ein gutes Trainingslager, wir haben viel in die Beine gekriegt", sagte Tuchel. "Der Spirit und der Arbeitswille waren positiv. Wir hatten einen guten Geist in den Einheiten, haben einen Schritt nach vorne gemacht, auch taktisch und in den Spielprinzipien."

Am Sonntag steht die Teampräsentation in der Allianz Arena an. Einen Tag später düst die Mannschaft nach Tokio und Singapur. Dort stehen drei Testspiele gegen Manchester City, den FC Liverpool und Kawasaki Frontale an.