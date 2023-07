FIFAe Club World Cup Triple perfekt: RB Leipzig ist Clubweltmeister in FIFA 23 Stand: 09.07.2023 21:57 Uhr

RB Leipzig hat die Clubweltmeisterschaft in FIFA 23 gewonnen. Im Finale des FIFAe Club World Cup in Riad machten sie das Triple gegen Futwiz perfekt (2:1; 1:1). Sie hatten bereits die Virtual Bundesliga Club Championship sowie den DFB-ePokal geholt.

"Wenn ich irgendwann auf meine Karriere zurückblicke, werde ich wissen, dass dies die erste große Trophäe war, die ich gewonnen habe", sagte FIFA-Wunderkind Anders "RBLZ_Vejrgang" Vejrgang. Der 17-Jährige machte eine klare Ansage an die Szene, er kann noch die Weltmeisterschaften der Nationen und den Einzeltitel holen. "Die Hater können so viel reden, wie sie wollen, aber jetzt habe ich den ersten Titel gewonnen und ich will auch die anderen beiden holen", sagte er.

"Unsere Teamchemie ist wirklich gut. Ich mag Anders sehr, und ich glaube, er mag mich auch. Wir sind wirklich gute Freunde, ich glaube, das ist das Geheimnis", sagte Umut "RBLZ_Umut" Gültekin über ihren Erfolg.

Zeit zum Durchatmen bleibt den beiden Spielern nach ihrem Triumph kaum. In zwei Tagen startet bereits der FIFAe Nations Cup. Dort werden Umut für Deutschland und Vejrgang für Dänemark antreten.