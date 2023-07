Saisonvorbereitung Torwart Nübel kassiert bei VfB-Debüt fünf Gegentreffer Stand: 29.07.2023 18:55 Uhr

Der frühere U21-Nationaltorwart Alexander Nübel hat beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart ein unglückliches Debüt gegeben. Bei einem Dreier-Blitzturnier in Kirchheim bei München kassierte die Leihgabe von Rekordmeister FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach innerhalb einer Stunde fünf Gegentore.

Die Treffer zum 5:1 (2:0)-Testspielsieg des Bundesliga-Konkurrenten gegen die schwachen Stuttgarter erzielten Borussia-Neuzugang Tomas Cvancara mit einem Dreierpack (15. Minute, 48., 57.) sowie Nathan Ngoumou mit einem Doppelpack (10., 45.). Für Nübels neues Team traf Silas (32.).

Mönchengladbach holt sich Turniersieg

Nübel war erst Anfang der Woche von München für ein Jahr nach Stuttgart gewechselt, nachdem er von den Bayern zuvor zwei Jahre an die AS Monaco verliehen worden war. Die zweite Partie im Sportpark Heimstetten gewannen die Stuttgarter gegen den Drittligisten TSV 1860 München nach einer durchwachsenen Leistung mit 2:0, dabei sorgten Neuzugang Jovan Milosevic (9.) sowie Genki Haraguchi (25.) für den Erfolg. In dieser Partie stand das 17-jährige Talent Dennis Seimen im Tor der Schwaben.

Turniersieger wurden die Mönchengladbacher, die im ersten Spiel 1860 mit 2:1 geschlagen hatten. Gespielt wurde jeweils über zweimal 30 Minuten.