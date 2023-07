Wimbledon Switolina vor Halbfinale: "Krieg hat mich stärker gemacht" Stand: 12.07.2023 05:27 Uhr

Auch für Jelina Switolina ist nichts mehr wie vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Der Krieg hat sie auch als Person verändert.

Mit ihren Erfolgen in Wimbledon will die ukrainische Tennisspielerin Jelina Switolina den Menschen in ihrer unter dem russischen Angriffskrieg leidenden Heimat zumindest etwas Freude bescheren.

"Ich habe viele Videos im Internet gesehen, wo Kinder auf ihren Handys meine Spiele sehen. Das lässt mein Herz wirklich schmelzen", sagte Switolina nach ihrem Halbfinal-Einzug beim Rasen-Klassiker. "Ich bin glücklich, dass ich ein klein bisschen Freude in ihr Leben bringen kann."

"Sehe Dinge aus einer anderen Perspektive"

Der nun seit mehr als 500 Tagen andauernde Krieg in der Ukraine habe auch ihr Leben verändert, sagte Switolina. "Der Krieg hat mich stärker gemacht", sagte die 28-Jährige. "Mental sehe ich schwierige Situationen auf dem Platz nicht mehr als Desaster an", sagte Switolina. "Es gibt schlimmere Dinge im Leben."

Vor rund neun Monaten hatte Switolina, die mit dem französischen Tennisprofi Gael Monfils verheiratet ist, ihre erste Tochter zur Welt gebracht. Erst Anfang April war sie nach einem Jahr Baby-Pause auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. "Ein Kind zu haben und der Krieg, das hat mich eine andere Person werden lassen", sagte Switolina. "Ich sehe viele Dinge aus einer anderen Perspektive."