Radsport Schweigeminute für Mäder bei Team-Präsentation der Tour Stand: 29.06.2023 19:58 Uhr

Die 110. Tour de France ist mit einem emotionalen Moment eröffnet worden. Bei der Team-Präsentation im spanischen Bilbao wurde die Mannschaft des tödlich verunglückten Radprofis Gino Mäder zuerst auf die Bühne am Guggenheim-Museum gerufen. In Gedenken an den Schweizer wurde eine Schweigeminute abgehalten.

Bauhaus: "Im Kopf und im Herzen fährt er immer mit"

"Es war schön, so im Rahmen der Tour noch einmal an ihn zu denken. Im Kopf und im Herzen fährt er immer mit", sagte Phil Bauhaus. Der Sprinter erfuhr bei der Slowenien-Rundfahrt vom Tod seines Teamkollegen während der Tour de Suisse vor gut zwei Wochen.

Mäder war auf der fünften Etappe bei einer Abfahrt in eine Schlucht gestürzt und später im Krankenhaus gestorben.