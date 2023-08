Auslandsfußball Schock bei Real: Auch Verteidiger Militão mit Kreuzbandriss Stand: 13.08.2023 16:55 Uhr

Für Real Madrid war es ein Liga-Auftaktsieg mit bitteren Folgen: Nach dem Ausfall von Torhüter Thibaut Courtois fehlt nun auch der nächste Star lange mit einem Kreuzbandriss.

Es ist die nächste Schock-Nachricht für Real Madrid binnen kürzester Zeit: Nach der schweren Verletzung von Torhüter Thibaut Courtois fällt auch Verteidiger Éder Militão lange aus.

Der 25-Jährige habe sich - wie sein belgischer Mannschaftskollege - das Kreuzband im linken Knie gerissen, teilte der spanische Fußball-Rekordmeister mit. Beim 2:0-Auftaktsieg am Samstag gegen Athletic Bilbao wurde der brasilianische Nationalverteidiger in der 50. Minute unter Tränen ausgewechselt. Er soll nun "in den nächsten Tagen" operiert werden. Wie lange der Verteidiger fehlen wird, gab der Club nicht bekannt. Dem spanischen Vizemeister fehlen somit zwei Stammkräfte langfristig.

Damit verpasst der Teamkollege von Toni Kroos, Antonio Rüdiger und Ex-Münchner David Alaba nicht nur die kommenden Pokal-, Liga- und Champions-League-Begegnungen der Königlichen. Der 25-Jährige wird auch der brasilianischen Nationalmannschaft mindestens bei den WM-Qualifikationsspielen gegen Bolivien und in Peru im September fehlen.

Durch den Ausfall von Militão stehen Real-Trainer Carlo Ancelotti mit Nacho, Rüdiger und Alaba nur drei etatmäßige Innenverteidiger zur Verfügung. Ob die Madrilenen auch für diese Position noch auf dem Transfermarkt aktiv werden, bleibt abzuwarten.