Vorfall nach WM-Endspiel Rubiales will sich mit Video entlasten Stand: 30.08.2023 12:10 Uhr

Spaniens Präsident Luis Rubiales will sich bei der FIFA durch ein Video entlasten.

Im Skandal um den inzwischen suspendierten spanischen Fußball-Verbandsboss Luis Rubiales hat der Beschuldigte nach einem Medienbericht dem Weltverband FIFA zu seiner Entlastung ein Video zukommen lassen.

Mit den Aufnahmen wolle Rubiales beweisen, dass sich die von ihm bei der Siegerehrung nach dem gewonnenen WM-Finale in Sydney auf den Mund geküsste Spielerin Jennifer Hermoso widerspreche und nicht die Wahrheit sage, schrieb die Digitalzeitung "El Español". Das Video wurde schnell von anderen Medien in Spanien veröffentlicht.

Video aus dem Teambus

Die laut "El Español" im Teambus der Spanierinnen gemachten Aufnahmen zeigen, wie einige Spielerinnen sich in einer entspannten Atmosphäre über den Vorfall lustig machen. Auch Hermoso ist zu sehen. Sie sagt zu Kolleginnen: "Er war bewegt und so. Er kommt und fasst mich so an." Mehrere Spielerinnen rufen unter anderem "Kuss, Kuss, Kuss, Kuss, Kuss". Als Rubiales an ihnen vorbeigeht, skandieren einige "Presi, Presi, Presi".

Rubiales beteuert Einvernehmlichkeit, Hermoso widerspricht

Rubiales beteuert, der Kuss sei in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt. Hermoso hatte nach dem Vorfall jedoch erklärt, sie habe sich "als Opfer einer impulsiven, sexistischen und unangebrachten Handlung gefühlt, der ich nicht zugestimmt habe". Die FIFA hat Rubiales für 90 Tage suspendiert und ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Auch der spanische Sportgerichtshof Tad beschäftigt sich auf Antrag der Regierung in Madrid mit dem Fall. Rubiales weigert sich bislang, als Präsident des Nationalverbandes RFEF zurückzutreten, obwohl das unter anderem auch von den Regionalverbänden des RFEF gefordert wurde.