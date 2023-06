Bundesliga Relegation: VfB-Coach Hoeneß auf der Suche nach der Mischung Stand: 01.06.2023 05:28 Uhr

Trainer Sebastian Hoeneß spürt vor dem Hinspiel des VfB Stuttgart in der Relegation gegen den Hamburger SV eine besondere Drucksituation bei sich und seiner Mannschaft. "Das ist doch klar, es geht um viel", sagte er am Tag vor dem Duell am Donnerstagabend (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky). "Ich möchte, so wie der ganze Club und die Spieler, in der Liga bleiben."

Besondere Maßnahmen in psychologischer Hinsicht hat der 41-Jährige aber nicht ergriffen. "Ich mache kein Yoga, aber ich war zwei, dreimal laufen", sagte Hoeneß. "Und ich habe mit dem Trainerteam ein bisschen Tischtennis gespielt und dabei Geld verloren. Das hat mir also auch nicht unbedingt Erholung gebracht."

Es gehe darum, die richtige Mischung zu finden, sagte Hoeneß, der seit dem Start seines Engagements im April nur ein Spiel in der Fußball-Bundesliga mit dem VfB verlor. "Ich muss inhaltlich vorbereitet sein und alles tun, was getan werden muss. Nichts versäumen, aber auch nicht überladen und auch etwas für mich tun", sagte er.

Mit HSV-Coach Tim Walter arbeitete Hoeneß eine Saison lang beim FC Bayern München in der Jugend zusammen, als Walter die U23 des deutschen Rekordmeisters trainierte und Hoeneß die A-Jugend. "Wenn man nebeneinander arbeitet in einem Nachwuchsleistungszentrum, dann gibt es Schnittpunkte und Reibungspunkte und die hatten wir auch", sagte Hoeneß. "Seitdem haben wir aber nicht mehr gegeneinander gespielt oder uns gesehen. Von meiner Seite aus ist da gar nichts zurückgeblieben."