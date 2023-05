Eishockey Panthers nach drittem Sieg vor Einzug in NHL-Finalserie Stand: 23.05.2023 08:24 Uhr

Den Florida Panthers fehlt nur noch ein Sieg zum Einzug in die Endspielserie der NHL-Playoffs. Gegen die Carolina Hurricanes setzten sich das Eishockeyteam mit 1:0 durch und gingen in den Finals der Eastern Conference 3:0 in Führung.

Der Kanadier Sam Reinhart erzielte den entscheidenden Treffer Mitte des zweiten Drittels im Powerplay. Die erste Möglichkeit, die Serie zu entscheiden und erstmals seit 1996 wieder um den Stanley Cup zu spielen, hat das Team aus Florida in der Nacht zu Donnerstag vor heimischem Publikum.