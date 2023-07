Olympische Spiele 2024 Olympia-Einladungen für Paris verschickt Stand: 26.07.2023 13:49 Uhr

In einem Jahr starten in Paris die Olympischen Spiele. Nun werden offiziell die Einladungen an die nationalen Olympia-Komitees verschickt.

Ein Jahr vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris haben die Organisatoren die Einladung an die Sportlerinnen und Sportler voller Enthusiasmus gefeiert. "Das wird magisch", sagte Organisationschef Tony Estanguet. "Wir engagieren uns gemeinsam, damit jede Minute, jede Sekunde unvergesslich wird."

Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), überreichte die Einladungen für die Spiele an neun nationale Olympia-Komitees sowie das Refugee Olympia Team. Insgesamt gab das IOC Einladungen an 203 nationale Komitees heraus. Russland und das verbündete Belarus bekamen im Zuge des Angriffskrieges gegen die Ukraine vorerst keine Einladung, wie das IOC im Vorfeld schon angekündigt hatte. Darüber soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.

Die Einladungszeremonie in Paris wurde zunächst feierlich von Geigenstücken begleitet. Partystimmung kam dann auf, als drei Breakdancer gemeinsam mit zwei Freestyle-Fußballern auf der Bühne mit einer peppigen Show einen Vorgeschmack auf die Wettbewerbe in der neuen Disziplin Breaking gaben. Die Athleten bewegten auch Bach und Estanguet im Anschluss zu ein paar Tanzschritten auf der Bühne.

Anlässlich des Beginns der Olympischen Spiele in einem Jahr haben die Veranstalter zudem neue Eintrittskarten zum Verkauf online gestellt. Fans können etwa Karten für Boxen, Wasserpolo oder Rudern erwerben.