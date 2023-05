Eishockey-WM Auch NHL-Torhüter Grubauer sagt für Weltmeisterschaft ab Stand: 18.05.2023 21:52 Uhr

Nach Eishockey-Topstürmer Leon Draisaitl wird auch NHL-Torhüter Philipp Grubauer nicht zur Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland nachreisen. Das kündigte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) in Tampere an.

Wie bei Draisaitl spreche auch beim Torhüter der Seattle Kranken vor allem der "Zeitfaktor" dagegen. Vor dem Wochenende könne Grubauer nicht aus Seattle abreisen.

Bei der WM hatte das Nationalteam die ersten drei Gruppenspiele gegen Schweden (0:1), Finnland (3:4) und die USA (2:3) verloren. Gegen Dänemark gab es am Donnerstag (18.5.2023) endlich den ersten Sieg.

Dramatischer Sieg gegen Dänemark Deutschland belohnt sich endlich bei der Eishockey-WM Nach drei unglücklichen Niederlagen hat Deutschland gegen Dänemark den ersten Sieg bei der Eishockey-WM eingefahren. Damit bewahrte sich das DEB-Team die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale. mehr