Basketball NBA-Superstar Antetokounmpo verzichtet auf WM Stand: 11.08.2023 15:16 Uhr

Griechenland muss bei der Basketball-WM in Asien auf NBA-Star Giannis Antetokounmpo verzichten.

Der Topspieler der Milwaukee Bucks teilte mit, sich für die WM nicht bereit zu fühlen. Die Entscheidung habe er gemeinsam mit seinem medizinischen Berater getroffen. Der 28 Jahre alte Antetokounmpo war im Sommer an seinem linken Knie operiert worden. In der vergangenen NBA-Saison hatte er bereits elf Spiele wegen Schmerzen im linken Knie verpasst.

"Jeder weiß, dass sich meine Leidenschaft und Liebe für meine Nationalmannschaft nie geändert hat und nie ändern wird", schrieb Antetokounmpo in den sozialen Medien. Er habe seinen Körper aber bis an die Grenzen gebracht, "um der Spieler zu sein, der ich sein muss, damit unser Team die gesteckten Ziele erreichen kann." Derzeit könne er sein gewünschtes Niveau nicht abrufen, "das ich für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft brauche".

Griechenland trifft in der WM-Gruppenphase, die am 25. August auf den Philippinen, in Indonesien und Japan beginnt, auf die USA, Jordanien und Neuseeland. Die griechische Auswahl bestreitet zunächst alle Spiele in Manila.