Formel 1 Nächster Verstappen-Sieg im Sprint von Spa Stand: 29.07.2023 18:48 Uhr

Nichts Neues in der Formel 1: WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat das wegen nasser Verhältnisse spektakuläre Sprintrennen in Spa-Francorchamps gewonnen.

Auf feuchter Strecke nach heftigen Regenfällen setzte sich der Niederländer klar vor dem Australier Oscar Piastri im McLaren durch. Dritter wurde Alpine-Fahrer Pierre Gasly.

Perez nach Fight mit Hamilton raus

Verstappen ließ sich auch nicht von einer durch den Regen erzwungenen Verzögerung aus der Ruhe bringen und fuhr in seiner eigenen Liga. Der Australier Piastri hielt gegen die großen Konkurrenten wie Hamilton, Perez und Co. Rang zwei, nachdem er das Rennen in Belgien nach einem frühen Boxenstopp sogar zeitweise angeführt hatte.

Platz drei ging an Pierre Gasly, der Franzose bescherte dem taumelnden Alpine-Rennstall damit ein Erfolgserlebnis. Nico Hülkenberg arbeitete sich vom letzten Startplatz bis auf den 17. Rang vor, blieb aber ohne Punkt.

"Gegen Max war es unmöglich"

"Es war ein hartes Stück Arbeit, aber ich bin natürlich glücklich", sagte Verstappen. Dass er zeitweise nicht in Führung lag, "war okay, denn wir wissen ja, dass wir schnell sind." Piastri gab unumwunden zu: "Gegen Max war es einfach unmöglich, wir konnten nicht mithalten."

Wegen des starken Regens in Spa war der Start des Sprints verzögert erfolgt. Erst um 17.35 Uhr ging es hinter dem Safety Car auf eine Formationsrunde, vier weitere Runden blieb das Feld hinter dem von Bernd Mayländer gesteuerten Safety Car. Statt der geplanten 15 Runden wurden 11 gefahren, ursprünglich hätte der Sprint um 17.05 Uhr beginnen sollen.

Verstappen baut Vorsprung aus

Damit baute Titelverteidiger Verstappen seinen Vorsprung in der Gesamtwertung schon vor dem zwölften Saisonlauf in Belgien am Sonntag (15.00 Uhr) auf 118 Punkte vor Teamkollege Sergio Pérez aus.

Der Mexikaner musste nach einem harten Zweikampf mit Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton mit Schäden am Auto aufgeben. Nico Hülkenberg blieb im Haas als 17. ohne Punkte.