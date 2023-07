Basketball Milliardenmarkt NBA: Irving bleibt in Dallas Stand: 01.07.2023 09:03 Uhr

In der NBA sind direkt zum Start der sogenannten Free Agency zahlreiche hoch dotierte Verträge ausgehandelt worden. Mehrere Stars bleiben für reichlich Geld bei ihren Teams.

In der nordamerikanischen Basketballliga NBA dürfen vertragslose Spieler seit Freitagabend mit den Teams über neue Verträge verhandeln.

Und direkt zum Start der sogenannten Free Agency gibt es zahlreiche hoch dotierte Einigungen: nach Berechnungen der Nachrichtenagentur AP wurden alleine in den ersten drei Stunden Verträge für mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar ausgehandelt.

Superstar Irving bleibt in Dallas

So wird Superstar Kyrie Irving bei den Dallas Mavericks bleiben. Wie ESPN berichtete, soll der Aufbauspieler in den kommenden drei Jahren 126 Millionen US-Dollar verdienen. Irving war im Februar dieses Jahres in einem Spielertausch nach Dallas gekommen, doch auch mit Irving und Superstar Luka Doncic im Team erreichten die Texaner nicht die Playoffs.

Auch Draymond Green wird seinem bisherigen Club treu bleiben, die Golden State Warriors und der erfahrene Power Forward sollen sich laut ESPN auf einen neuen Vier-Jahres-Vertrag über 100 Millionen US-Dollar geeinigt haben. Green hat seine gesamte elfjährige NBA-Karriere beim Team aus San Francisco verbracht und mit den Warriors viermal die Meisterschaft gewonnen.

Den höchstdotierten Vertrag am ersten Tag des Fensters für neue Verträge sollen die Indiana Pacers vergeben haben. Wie ESPN berichtete, soll Tyrese Haliburton bei seinem neuen Fünf-Jahres-Vertrag bis zu 260 Millionen US-Dollar einstreichen. Der Aufbauspieler wurde in der vergangenen Saison zum ersten Mal zum All-Star gewählt. Auch Desmond Bane soll bei den Memphis Grizzlies einen Vertrag über Maximalbezüge ausgehandelt haben und 207 Millionen US-Dollar über fünf Jahre erhalten.

Für Dennis Schröder geht es von den Los Angeles Lakers zu den Toronto Raptors, dort soll der deutsche Basketball-Nationalspieler 26 Millionen US-Dollar über zwei Jahre erhalten. In Toronto wird Schröder den bisherigen Aufbauspieler Fred VanVleet ersetzen, der bei den Houston Rockets einen Drei-Jahres-Vertrag über 130 Millionen US-Dollar unterzeichnet hat. Die Lakers haben derweil schon einen neuen Point Guard gefunden: Das Team von Superstar LeBron James wird Gabe Vincent vom Vizemeister aus Miami zu sich lotsen.