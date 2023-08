Tennis Maria bei Turnier in Cleveland im Halbfinale raus Stand: 26.08.2023 05:59 Uhr

Kurz vor dem Start der US Open verpasst Tatjana Maria das Finale von Cleveland. Dennoch reist sie in guter Form nach New York.

Tennisspielerin Tatjana Maria hat kurz vor Beginn der US Open die Chance auf ihren vierten Titel auf der WTA Tour verpasst. Die 36-Jährige unterlag am Freitag (Ortszeit) beim Turnier in Cleveland im Halbfinale der Spanierin Sara Sorribes Tormo mit 4:6, 3:6. Maria hatte im ersten Satz bereits mit einem Break vorn gelegen, konnte die Führung jedoch nicht halten.

Die deutsche Nummer eins hatte in der Vorwoche das Challenger-Turnier im kolumbianischen Barranquilla gewonnen, das von der Wertigkeit unter der WTA Tour rangiert. Bei den US Open, die am kommenden Montag beginnen, trifft sie in der ersten Runde auf Petra Martic aus Kroatien.