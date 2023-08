Ersatz für Thibaut Courtois Madrid statt München: Torhüter Kepa wechselt zu Real Stand: 14.08.2023 12:16 Uhr

Der vom FC Bayern München umworbene spanische Fußball-Torhüter Kepa Arrizabalaga wechselt vom FC Chelsea für eine Saison auf Leihbasis zu Real Madrid. Das gaben beide Vereine nun bekannt.

Der 28-Jährige, der meistens nur Kepa genannt wird, soll beim spanischen Rekordmeister den Belgier Thibaut Courtois ersetzen, der wegen einer schweren Knieverletzung langfristig ausfällt.

Fast schon in München

Vor Courtois' Verletzung hatte Kepa unmittelbar vor einem Wechsel nach München gestanden, wie Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen bestätigte. " Wir hätten mit Kepa heute einen Torwart präsentieren wollen, wenn er sich dann nicht doch für Real Madrid entschieden hätte" , sagte Dreesen. In München hätte der Spanier Manuel Neuer bis zu dessen Comeback vertreten sollen.

Achterbahnfahrt beim FC Chelsea

Kepa war im Sommer 2018 als damals teuerster Torhüter der Geschichte von Athletic Bilbao nach London gewechselt, wo er auch schon Courtois ersetzte. In fünf Jahren an der Stamford Bridge erlebte der Spanier ein Auf und Ab. In seiner ersten Saison gewann er die Europa League mit den "Blues". Später verlor er aufgrund schwankender Leistungen seinen Stammplatz, bevor er in der vergangenen Spielzeit wieder zur Nummer eins im Chelsea-Tor wurde.

Mit den Londonern landete Kepa am Saisonende allerdings nur auf Platz 12 der Tabelle und verpasste das europäische Geschäft. Nun spielt er mit Madrid doch in der Champions League. Kepas Nachfolger im Chelsea-Tor ist sein Landsmann Robert Sanchez, der im Sommer von Brighton & Hove Albion kam.