League of Legends JD Gaming holt Mid-Season-Invitational-Trophäe in London Stand: 21.05.2023 16:09 Uhr

JD Gaming hat das Mid-Season Invitational in League of Legends gewonnen. In einem rein chinesischen Finale setzte sich der Meister der LPL gegen den Underdog Bilibili Gaming mit 3:1 durch.

JDG hatte sich bereits vorher im Turnier erfolgreich gegen BLG durchgesetzt. In der zweiten Runde der Upper Bracket gab es ein klares 3:0, weswegen sich BLG durch die Lower Bracket kämpfen musste. Dort eliminierte der Zweitplatzierte der LPL G2 Esports aus Berlin (3:1) sowie die südkoreanischen Teams Gen.G (3:0) und T1 (3:1).

Das Mid-Season Invitational ist das zweitwichtigste Turnier im jährlichen League-of-Legends-Turnierkalender. Das Format wurde in diesem Jahr umgestellt: Es nehmen mehr Teams der vier großen Ligen LPL, LCK, LEC und LCS teil. Außerdem haben die Playoffs ein neues System mit einer Upper und einer Lower Bracket, die es Teams erlaubt, eine Serie zu verlieren.

Die Vertreter der westlichen Ligen waren im neuen Format wenig erfolgreich: In den Playoffs konnte weder ein LEC-, noch ein LCS-Team eine Serie gewinnen. Aus der LEC waren G2 Esports und Mad Lions angereist.