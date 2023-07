Testspiel Hannover schlägt Villarreal bei Halstenberg-Rückkehr Stand: 22.07.2023 15:57 Uhr

Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg hat drei Tage nach seinem Wechsel von RB Leipzig zu Hannover 96 sein Debüt für den Zweitliga-Club gegeben.

Der 31 Jahre alte Abwehrspieler kam beim 3:0 (1:0)-Testspielsieg gegen den spanischen Spitzenclub FC Villarreal unter großem Jubel der Fans in den letzten neun Minuten zum Einsatz. Halstenberg war bereits am Vormittag eine Halbzeit lang dabei, als ein B-Team der 96er unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen die zweite Mannschaft von Villarreal verlor (0:2).

Eine Woche vor dem ersten Spieltag der neuen Zweitliga-Saison feierten die 96er gegen den Europa-League-Sieger von 2021 ihre Saisoneröffnungsfeier. Alle drei Tore vor 11.000 Zuschauern schoss Louis Schaub (43./66./86. Minute).

Halstenberg war am vergangenen Mittwoch von Champions-League-Teilnehmer Leipzig zu Zweitligist Hannover gewechselt. Der neunmalige Nationalspieler wollte aus privaten Gründen in seine Heimat zurückkehren. Halstenberg spielte bis 2011 bereits in der Jugend und in der zweiten Mannschaft für die Niedersachsen.