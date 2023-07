Acend Rising gegen FUT Female G2 Gozen souverän im Finale beim Valorant Game Changers EMEA Stand: 29.07.2023 08:05 Uhr

Souverän, souveräner, G2 Gozen: Die Valorant-Spielerinnen der E-Sport-Organisation aus Berlin stehen zum sechsten Mal in Serie im Finale beim Game Changers der EMEA-Region.

"Ohne Gozen wäre es kein Grand Final", schrieb G2s Michaela "mimi" Lintrup auf "X.com", das zuvor Twitter hieß. Die dänische E-Sportlerin spricht aus Erfahrung, war sie seit ihrem Wechsel zu G2 im Oktober 2021 bei allen Finalteilnahmen der E-Sport-Organisation dabei, wobei nur ein Endspiel verloren wurde.

Der Einzug in das Grand Final der aktuellen Game-Changers-Serie dürfte jedoch auch eine kleine Erleichterung für die Valorant-Spielerinnen von G2 Gozen sein. Während sich das Team in den Playoffs souverän präsentierte, kassierte man zuvor in der Gruppenphase überraschende Niederlagen.

Offen ist derweil noch, gegen wen die E-Sportlerinnen von G2 Gozen am Sonntag im Finale antritt. Hier fällt die Entscheidung zwischen Acend Rising und FUT Female, die am Samstag im Lower-Bracket-Finale aufeinandertreffen.