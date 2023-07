Valorant G2 Gozen gewinnt zweites Game-Changers-Turnier in Europa Stand: 30.07.2023 23:17 Uhr

Die E-Sportlerinnen von G2 Gozen bleiben die Valorant-Königinnen von Europa: Im Finale des zweiten Game-Changers-Turniers der EMEA-Region in diesem Jahr besiegte das Team FUT Esports mit 3:1.

"Wir sind super glücklich", sagte G2s Petra "Petra" Stoker im Interview nach dem Erfolg gegen die Gegnerinnen aus der Türkei.

Für das Valorant-Roster der E-Sport-Organisation aus Berlin ist es der zweite Game-Changers-Erfolg in diesem Jahr. Angesprochen darauf, ob das Team nach dem wettbewerbsübergreifend mittlerweile sechsten Titel (EMEA Series und Championship) in knapp zwei Jahren müde werden könnte, verneinte die überraschte Gozen-Kapitänin: "Der Sechste? Was zum? Nein, natürlich werden wir nie müde zu gewinnen!"

Auch wenn es für FUT nicht zum Sieg reichte, kann das Team auf ein erfolgreiches Turnier zurückblicken. Nachdem FUT infolge einer durchwachsenen Vorrunde in den Playoffs nur die Lower Bracket erreichen konnte, folgte ein Durchmarsch, der erst im Finale von G2 gestoppt wurde.