Wildcardphase beendet G2 Esports rückt in Gruppenphase der Rocket-League-WM vor Stand: 07.08.2023 12:42 Uhr

Ohne Niederlage hat G2 Esports den ersten Platz der Wildcard-Phase der Rocket League World Championship erspielt. Bereits im vergangenen Jahr war der Weltmeistertitel für die Berliner E-Sport Organisation zum Greifen nah, verpasste ihn jedoch im Finale.

"Dieses Mal haben wir das Spiel so viel mehr gespielt", antwortete Massimo "Atomic" Franceschi in einem Interview auf die Frage, was sich in der Zeit zur vorherigen WM geändert hat. "Früher haben wir ein bisschen nachgelassen und jetzt haben wir uns entschieden, mehr Zeit zu investieren und das hat sich gezeigt."

Die Mannschaft mit dem Samurai-Logo besiegte souverän die Teams Limitless, Spacestation Gaming und Complexity Gaming. SSG und Complexity sicherten sich ebenfalls einen Platz in der Gruppenphase. Damit rückt G2 in Gruppe B vor und trifft auf die direkt qualifizierten saudi-arabischen Spieler von Rule One.