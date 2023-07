FIFA 23 FIFA-Profi RBLZ_Umut: Verpasste WM-Qualifikation tat weh Stand: 28.07.2023 10:59 Uhr

Mit RB Leipzig holte E-Sportler RBLZ_Umut das Triple und krönte die Saison in FIFA 23 mit der Club-Weltmeisterschaft. Dennoch hadert der Ex-Einzelweltmeister mit der Saison und dem Spiel.

Jubelschreie und Freudentränen brachen vor gut einem Jahr aus Umut "RBLZ_Umut" Gültekin heraus, als er in Kopenhagen Weltmeister in FIFA 22 wurde. Das Ziel für diese Saison war klar: Titelverteidigung. Mit RB Leipzig holte er das Triple aus Virtual Bundesliga Clubmeisterschaft, DFB-ePokal und Club-Weltmeisterschaft.

Im Interview der Deutschen Presse-Agentur spricht Umut über das Geheimnis von RB Leipzig, die Rückschläge in seiner individuellen Saison und übt Kritik an FIFA 23.

Umut: Einzel-WM im Hinterkopf

Frage: Sind Sie zufrieden mit der Saison?

Antwort: Wir haben als Team viele Titel geholt, das ist immer unser Anspruch. Mit der Club-WM zum Abschluss können wir sehr glücklich sein. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht im Hinterkopf ist, dass ich mich nicht für die Einzel-WM qualifiziert habe.

Frage: Wie sind Sie damit umgegangen?

Antwort: Das tat schon weh. Ich war die ganze Saison in der VBL Club Championship ungeschlagen. In der eChampions League war ich unter den Top Drei in Europa. Du spielst das ganze Jahr über sehr viele Turniere und Qualifier, sammelst über fünf, sechs Monate so viele Punkte und dann hast du in den Playoffs zwei Spiele, die quasi über deine ganze Einzelsaison entscheiden. In der Upper Bracket, ein Spiel von der Qualifikation entfernt, habe ich im Elfmeterschießen verloren. In einem Spiel, das meiner Meinung nach sehr unglücklich für mich gelaufen ist. Aber manchmal ist es bei FIFA so, dass man als besserer Spieler nicht belohnt wird.

Zufallsfaktoren in FIFA 23

Frage: Woran liegt das?

Antwort: Alle E-Sportler sind auf einem sehr guten Niveau. Es sind die kleinen Dinge, die den Unterschied ausmachen sollten. Ich spiele seit zehn Monaten FIFA 23 und ich kenne keinen Spot, von dem aus der Ball sicher drin ist. Ich hatte entscheidende Spiele, in denen ich kurz vor dem Schlusspfiff nur noch den Torwart vor mir hatte, den Schuss perfekt timen konnte und der Torwart hielt. In zehn anderen Fällen wäre der Ball ins Tor gegangen. Solche Zufallsfaktoren gibt es bei FIFA 23 häufiger als je zuvor. Zudem die starke KI des Spiels.

Frage: Warum ist eine gute Künstliche Intelligenz problematisch?

Antwort: Je stärker die KI ist, desto weniger Skill braucht der Spieler. Viele E-Sportler spielen mit defensiven Formationen, weil die Abwehr automatisch sehr gut verteidigt, man muss nur so viele Spieler wie möglich zurücklaufen lassen und dann abwarten.

Frage: Was sollte Entwickler EA Sports besser machen?

Antwort: Vielleicht könnte EA die KI etwas verschlechtern, damit die Spieler aktiver verteidigen müssen und die Fünferabwehrkette wieder schwächer wird. Dann würden auch mehr Tore fallen und es gäbe mehr Action. Und ich muss sagen, dass es noch Potenzial bei der Umsetzung der Events gibt.

Umut von RB Leipzig: "Versuche, positiv zu bleiben"

Frage: Wie gehen Sie persönlich damit um, Sie investieren ja aktuell einen Großteil Ihres Lebens in das Spiel?

Antwort: Ich versuche, positiv zu bleiben. Es bringt nichts, sich darüber aufzuregen. Am Ende spielen alle mit den gleichen Voraussetzungen. Es gibt immer etwas zu meckern, aber ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem Job und dankbar, dass ich ihn machen darf. Ich reise in viele Länder, habe mein Hobby zum Beruf gemacht und verdiene gutes Geld. Das ist natürlich alles sehr cool.

Zur Person: Umut "RBLZ_Umut" Gültekin (20) hat in seiner Karriere bereits die Einzel- und Clubweltmeisterschaft gewonnen. Auf nationaler Ebene gewann er mit RB Leipzig alle großen Titel. Er ist einer der höchstdekorierten FIFA-E-Sportler.