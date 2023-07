Wimbledon Ex-Tennisprofi Stachowski: Switolina bringt Ukraine Hoffnung Stand: 13.07.2023 13:45 Uhr

Der ehemalige ukrainische Profi Sergej Stachowski hat die Bedeutung der Erfolge von Tennisspielerin Jelina Switolina in Wimbledon für die Ukraine hervorgehoben.

"Sie bringt Freude, wo Verzweiflung ist. Sie bringt Hoffnung, wo Elend ist", sagte Stachowski der britischen Tageszeitung "The Daily Telegraph" vor Switolinas Halbfinale gegen die Tschechin Marketa Vondrousova. "Sie bringt den Menschen in der Ukraine sehr viele Dinge, die sie in diesen Tagen brauchen", sagte Stachowski.

Während Switolina in Wimbledon so erfolgreich Tennis spielt, geht es für Stachowski in der kommenden Woche zurück an die Front. Der 37-Jährige hatte seine Tenniskarriere im vergangenen Jahr kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine beendet, um für sein Heimatland an der Front zu kämpfen. Zuletzt war er in Kiew weiter ausgebildet worden, am Montag geht es zurück an die Kampfzone.