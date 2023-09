Tennis DTB-Team spielt mit Zverev in Bosnien-Herzegowina Stand: 04.09.2023 16:36 Uhr

Nach den US Open geht es für Alexander Zverev im Davis Cup weiter. Die deutschen Tennis-Herren wollen in Bosnien-Herzegowina den Abstieg verhindern. Ein Spieler fehlt.

Alexander Zverev führt die deutschen Tennis-Herren nach den US Open in der Davis-Cup-Relegation in Bosnien-Herzegowina an.

Kapitän Michael Kohlmann nominierte für die Auswärtspartie am 16. und 17. September in Mostar neben dem Olympiasieger Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann sowie die Doppelspieler Tim Pütz und Kevin Krawietz. Das teilte der Deutsche Tennis Bund mit.

"Alle fünf nominierten Spieler haben in der europäischen Sandplatzsaison starke Leistungen gezeigt und mit Abstand am besten gespielt", sagte Kohlmann. "Daher sind wir mit diesem Team sehr gut aufgestellt. Ich bin zuversichtlich, dass wir in dieser Konstellation die Hürde Bosnien-Herzegowina meistern werden." Zverev spielt derzeit noch bei den US Open und trifft am Montagabend (Ortszeit) im Achtelfinale auf den Italiener Jannik Sinner.

Deutsches Team will Abstieg verhindern

Das deutsche Team hatte durch das 2:3 im Februar gegen die Schweiz die Qualifikation für die Finals verpasst und will den Abstieg verhindern. Zverev & Co. sind dabei der klare Favorit. Bosnien-Herzegowina hat keinen Spieler unter den Top 200 der Einzel-Weltrangliste. Der 31 Jahre alte Damir Dzumhur erreichte in seiner Karriere Platz 23 als Höchstwert.

"Es ist unser klares Ziel, im nächsten Jahr wieder mit den Top-Nationen um die vorderen Plätze im Davis Cup zu spielen", sagte Kohlmann. Jan-Lennard Struff wird wie bereits angekündigt nach längerer Pause wegen Hüftproblemen nicht dabei sein. Ein Einsatz komme "zu früh", sagte Kohlmann.