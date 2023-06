Nationalmannschaft DFB-Team trainiert wieder ohne Leipzig-Duo Stand: 09.06.2023 11:59 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich auf den Länderspiel-Dreierpack vor - noch ohne zwei Leipziger. Bundestrainer Hansi Flick lässt die Dreierkette üben.

Bei der Übungseinheit auf dem Frankfurter DFB-Campus waren am Freitagvormittag erneut 19 Feldspieler sowie die Torhüter Kevin Trapp und Bernd Leno im Einsatz. Die angeschlagenen Leipziger Timo Werner und Benjamin Henrichs fehlten drei Tage vor der Benefizpartie in Bremen gegen die Ukraine erneut.

Torwart Marc-André ter Stegen und Abwehrspieler Thilo Kehrer wurden am Freitag als Nachzügler im DFB-Quartier erwartet. Sie dürften am Samstag erstmals mit dem DFB-Team trainieren.

Mit Dreierkette gegen Ukraine, Polen und Kolumbien

Flick lässt in den Übungseinheiten das Spielsystem mit Dreierkette einstudieren, das er in den EM-Tests am Montag (18.00 Uhr/ZDF) gegen die Ukraine sowie den weiteren Partien gegen Polen und Kolumbien ausprobieren möchte. "Die Flexibilität in den Spielsystemen kann uns guttun" , sagt der Leipziger Lukas Klostermann.