Sieg in Japan Deutsche Volleyballerinnen gewinnen Auftakt der Nationenliga Stand: 30.05.2023 11:28 Uhr

Die deutschen Volleyball-Frauen sind mit einem Sieg in die Nationenliga gestartet. Das Team von Trainer Vital Heynen schlug die Niederlande 3:1 (25:21, 25:22, 20:25, 25:22).

Beste deutsche Spielerin im japanischen Nagoya war Außenangreiferin Hanna Orthmann, die unter anderem den ersten Satz mit vier Punkten in Folge, davon drei Asse, entschied.

In den Spielen der Volleyball Nations League werden Punkte für die Weltrangliste vergeben, die am Ende entscheidend für die Olympia-Qualifikation für Paris 2024 sein können. Die Niederländerinnen lagen vor dem Spiel einen Platz vor den Deutschen auf Platz zwölf.

Die besten 16 Mannschaften der Welt bei Männern und Frauen spielen in der Nationenliga an verschiedenen Austragungsorten über sechs Wochen gegeneinander. Nach zwölf Partien pro Team kommen die acht besten Teams in die Finalrunde. Die deutschen Frauen um Kapitänin Anna Pogany spielen nach den Partien in Nagoya in Brasilia (Brasilien) und Bangkok (Thailand). Am 8. Juni starten die Männer in Kanada in das Turnier.