Ruder-WM Dämpfer für Deutschland-Achter: Platz drei im WM-Vorlauf Stand: 05.09.2023 14:13 Uhr

Für den Deutschland-Achter hat die Ruder-WM in Belgrad mit einem Dämpfer begonnen. Im Vorlauf der Titelkämpfe musste sich das DRV-Paradeboot mit dem dritten Platz hinter Australien und den USA begnügen.

Damit verpasste die Crew um Schlagmann Mattes Schönherr den direkten Einzug in das Finale und muss am Freitag in den Hoffnungslauf. Nach dem wenig ermutigenden WM-Start gerät auch die angestrebte Qualifikation für die Olympische Spiele 2024 in Gefahr. Nur die ersten fünf Teams haben das Ticket für Paris sicher. Eine knifflige Nachqualifikation im kommenden Jahr wollen sich die Deutschen unter allen Umständen ersparen.

Auch in anderen DRV-Booten lief am dritten Wettkampftag an der Ada Ciganlija nicht alles nach Plan. Mit dem Vierer ohne Steuermann, dem Zweier ohne Steuerfrau und dem leichten Frauen-Doppelzweier verpassten drei Teams im Hoffnungslauf das Halbfinale. Dagegen blieben der Männer-Doppelvierer als Sieger und der Vierer ohne Steuerfrau als Zweiter im Rennen um die Olympiaplätze.